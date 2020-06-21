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بتقنية المنظار.. "سليمان الحبيب" ينجح في علاج صمامات القلب لمريضين

تجنباً لفتح عظمة الصدر.. كانا يعانيان صعوبة في التنفس وتجمعاً للسوائل

أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان عمليتان جراحيتان ناجحتان بالقلب بتقنية التدخل المحدود "بالمنظار" لمريضين في العقدين الرابع والخامس من عمرهما، حيث كانا يعانيان صعوبة في التنفس وتجمعاً لسوائل الجسم بسبب وجود خلل في وظيفة الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشفرات الأيمن (ضيق وارتجاع شديد في الصمام الميترالي وارتجاع شديد في الصمام ثلاثي الشفرات).. هذا ما ذكره الدكتور حمد بن فايز الحبيب؛ استشاري جراحة القلب والحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.

وقال الدكتور حمد؛ إنه فور وصول الحالتين للمستشفى أجريت لهما الفحوص اللازمة والكشف السريري وتمت مراجعة تاريخهما المرضى، وبعد الفحص الدقيق والتقييم الشامل وإجراء الأشعة الصوتية عن طريق المريء (TEE)، تبيّن وجود الأمراض السابق ذكرها في صمامات القلب مما استدعى التدخل الجراحي السريع لمعالجة الخلل في وظائف القلب وتجنب حدوث أي مضاعفات لمثل هذه الحالات المعقدة.

واستطرد الدكتور حمد؛ في حديثه قائلاً إنه تقرر إجراء الجراحتين بتقنية التدخل المحدود "بالمنظار" لتجنب فتح عظمة الصدر، وذلك على الرغم من الحاجة إلى التدخل الجراحي للتغيير أو الإصلاح لاثنين من صمامات القلب في الوقت نفسه، وتصنيفها ضمن العمليات المعقدة التي عادة ما تحتاج إلى عمل فتحة كبيرة وقص كامل لعظمة الصدر، مضيفاً أنه تم عمل فتحات صغيرة بين ضلوع الجهة اليمنى من القفص الصدري بطول ٦ سم لتغيير الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشفرات باستخدام تقنية المنظار.

وبفضل الله، وتضافر جهود الفريق الطبي نجحت الجراحتان وبعدها تم نقل المريضين للعناية المركزة إلى أن تحسّن وضعهما الصحي وخرجا بعد أقل من أسبوع من المستشفى.

واختتم الدكتور حمد؛ حديثه قائلاً: إن جراحات القلب بتقنية التدخل المحدود لها فوائد عديدة، من أبرزها تجنيب المريض فتح عظمة الصدر، وإجراؤها بفتحات صغيرة وطريقة تجميلية، خاصة عند السيدات والمرضى صغار السن، إضافة إلى تقليل نسبة نقل الدم ومشتقاته وسرعة شفاء المريض وتقليل مدة بقائه بالعناية المركزة وفترة مكوثه بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن أقسام القلب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من الأقسام المتقدمة جداً والمزودة بأحدث الأجهزة والنظم العالمية، ويعمل بها كفاءات طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية المنظار.. "سليمان الحبيب" ينجح في علاج صمامات القلب لمريضين
سبق

أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان عمليتان جراحيتان ناجحتان بالقلب بتقنية التدخل المحدود "بالمنظار" لمريضين في العقدين الرابع والخامس من عمرهما، حيث كانا يعانيان صعوبة في التنفس وتجمعاً لسوائل الجسم بسبب وجود خلل في وظيفة الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشفرات الأيمن (ضيق وارتجاع شديد في الصمام الميترالي وارتجاع شديد في الصمام ثلاثي الشفرات).. هذا ما ذكره الدكتور حمد بن فايز الحبيب؛ استشاري جراحة القلب والحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.

وقال الدكتور حمد؛ إنه فور وصول الحالتين للمستشفى أجريت لهما الفحوص اللازمة والكشف السريري وتمت مراجعة تاريخهما المرضى، وبعد الفحص الدقيق والتقييم الشامل وإجراء الأشعة الصوتية عن طريق المريء (TEE)، تبيّن وجود الأمراض السابق ذكرها في صمامات القلب مما استدعى التدخل الجراحي السريع لمعالجة الخلل في وظائف القلب وتجنب حدوث أي مضاعفات لمثل هذه الحالات المعقدة.

واستطرد الدكتور حمد؛ في حديثه قائلاً إنه تقرر إجراء الجراحتين بتقنية التدخل المحدود "بالمنظار" لتجنب فتح عظمة الصدر، وذلك على الرغم من الحاجة إلى التدخل الجراحي للتغيير أو الإصلاح لاثنين من صمامات القلب في الوقت نفسه، وتصنيفها ضمن العمليات المعقدة التي عادة ما تحتاج إلى عمل فتحة كبيرة وقص كامل لعظمة الصدر، مضيفاً أنه تم عمل فتحات صغيرة بين ضلوع الجهة اليمنى من القفص الصدري بطول ٦ سم لتغيير الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشفرات باستخدام تقنية المنظار.

وبفضل الله، وتضافر جهود الفريق الطبي نجحت الجراحتان وبعدها تم نقل المريضين للعناية المركزة إلى أن تحسّن وضعهما الصحي وخرجا بعد أقل من أسبوع من المستشفى.

واختتم الدكتور حمد؛ حديثه قائلاً: إن جراحات القلب بتقنية التدخل المحدود لها فوائد عديدة، من أبرزها تجنيب المريض فتح عظمة الصدر، وإجراؤها بفتحات صغيرة وطريقة تجميلية، خاصة عند السيدات والمرضى صغار السن، إضافة إلى تقليل نسبة نقل الدم ومشتقاته وسرعة شفاء المريض وتقليل مدة بقائه بالعناية المركزة وفترة مكوثه بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن أقسام القلب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من الأقسام المتقدمة جداً والمزودة بأحدث الأجهزة والنظم العالمية، ويعمل بها كفاءات طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:37 AM

بتقنية المنظار.. "سليمان الحبيب" ينجح في علاج صمامات القلب لمريضين

تجنباً لفتح عظمة الصدر.. كانا يعانيان صعوبة في التنفس وتجمعاً للسوائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان عمليتان جراحيتان ناجحتان بالقلب بتقنية التدخل المحدود "بالمنظار" لمريضين في العقدين الرابع والخامس من عمرهما، حيث كانا يعانيان صعوبة في التنفس وتجمعاً لسوائل الجسم بسبب وجود خلل في وظيفة الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشفرات الأيمن (ضيق وارتجاع شديد في الصمام الميترالي وارتجاع شديد في الصمام ثلاثي الشفرات).. هذا ما ذكره الدكتور حمد بن فايز الحبيب؛ استشاري جراحة القلب والحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.

وقال الدكتور حمد؛ إنه فور وصول الحالتين للمستشفى أجريت لهما الفحوص اللازمة والكشف السريري وتمت مراجعة تاريخهما المرضى، وبعد الفحص الدقيق والتقييم الشامل وإجراء الأشعة الصوتية عن طريق المريء (TEE)، تبيّن وجود الأمراض السابق ذكرها في صمامات القلب مما استدعى التدخل الجراحي السريع لمعالجة الخلل في وظائف القلب وتجنب حدوث أي مضاعفات لمثل هذه الحالات المعقدة.

واستطرد الدكتور حمد؛ في حديثه قائلاً إنه تقرر إجراء الجراحتين بتقنية التدخل المحدود "بالمنظار" لتجنب فتح عظمة الصدر، وذلك على الرغم من الحاجة إلى التدخل الجراحي للتغيير أو الإصلاح لاثنين من صمامات القلب في الوقت نفسه، وتصنيفها ضمن العمليات المعقدة التي عادة ما تحتاج إلى عمل فتحة كبيرة وقص كامل لعظمة الصدر، مضيفاً أنه تم عمل فتحات صغيرة بين ضلوع الجهة اليمنى من القفص الصدري بطول ٦ سم لتغيير الصمام الميترالي وإصلاح الصمام ثلاثي الشفرات باستخدام تقنية المنظار.

وبفضل الله، وتضافر جهود الفريق الطبي نجحت الجراحتان وبعدها تم نقل المريضين للعناية المركزة إلى أن تحسّن وضعهما الصحي وخرجا بعد أقل من أسبوع من المستشفى.

واختتم الدكتور حمد؛ حديثه قائلاً: إن جراحات القلب بتقنية التدخل المحدود لها فوائد عديدة، من أبرزها تجنيب المريض فتح عظمة الصدر، وإجراؤها بفتحات صغيرة وطريقة تجميلية، خاصة عند السيدات والمرضى صغار السن، إضافة إلى تقليل نسبة نقل الدم ومشتقاته وسرعة شفاء المريض وتقليل مدة بقائه بالعناية المركزة وفترة مكوثه بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن أقسام القلب بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من الأقسام المتقدمة جداً والمزودة بأحدث الأجهزة والنظم العالمية، ويعمل بها كفاءات طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية.

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