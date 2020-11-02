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إصابة 302 جزائرياً جديداً بـ"كورونا"

عدد المرضى يرتفع إلى 58574

سجلت الجزائر 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم (الاثنين).

وبين الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 58574 حالة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1981 حالة.

وأوضح "فورار" أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 40577 حالة.

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إصابة 302 جزائرياً جديداً بـ"كورونا"
سبق

سجلت الجزائر 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم (الاثنين).

وبين الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 58574 حالة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1981 حالة.

وأوضح "فورار" أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 40577 حالة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:37 PM

إصابة 302 جزائرياً جديداً بـ"كورونا"

عدد المرضى يرتفع إلى 58574

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الجزائر 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم (الاثنين).

وبين الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 58574 حالة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1981 حالة.

وأوضح "فورار" أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 40577 حالة.

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