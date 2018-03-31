وزير "الإعلام": ليس صحيحًا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي

أكد أن السعودية متمسكة بمجانية الصحة والتعليم

أكد ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أن السعودية شهدت في الـ 90 يومًا الماضية إطلاق وإعلان 11 مبادرة ومشروعًا ذات أثر محلي وعالمي، وفي الأيام الـ 4 الماضية فقط شهدت السعودية إطلاق 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية.

وقال "الوزير" إنه ليس صحيحًا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي. متابعًا: "الدولة ملتزمة بمجانية الصحة والتعليم. وهدف برنامج التخصيص هو تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين".

وأكد "الوزير" أنه خلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض جميع التطورات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.