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تعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد اقتحام الكونغرس

عمدة واشنطن أعلنت حظر تجوال بعد اقتحام مؤيدي ترامب "الكابيتول

عطَّل الكونغرس الأمريكي جلسته المشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد اقتحام مؤيدي ترامب الكابيتول (مقر التشريع في الولايات المتحدة)، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن؛ وذلك بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونغرس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأظهرت لقطات فيديو، بثتها وسائل إعلام أمريكية، مجموعة ضخمة من المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة، وشقوا طريقهم نحو المبنى، فيما قامت شرطة الكابيتول بإغلاق المبنى.

وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره للسير نحو الكونغرس من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن تدفقت أعداد غفيرة من المتظاهرين نحو الكابيتول، واقتحمت الحواجز الأمنية، واصطدمت بقوات الأمن.

وطالبت الشرطة الأمريكية العاملين في الكونغرس بمغادرة مكاتبهم على الفور، وبدأت بعمليات إجلاء بعد احتدام الصدام مع مؤيدي ترامب، حتى أن بعض الموظفين اضطروا لاستخدام أغطية، والهروب عبر أنفاق تحت الأرض، بحسب وسائل إعلام أمريكية.


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تعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد اقتحام الكونغرس
سبق

عطَّل الكونغرس الأمريكي جلسته المشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد اقتحام مؤيدي ترامب الكابيتول (مقر التشريع في الولايات المتحدة)، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن؛ وذلك بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونغرس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأظهرت لقطات فيديو، بثتها وسائل إعلام أمريكية، مجموعة ضخمة من المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة، وشقوا طريقهم نحو المبنى، فيما قامت شرطة الكابيتول بإغلاق المبنى.

وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره للسير نحو الكونغرس من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن تدفقت أعداد غفيرة من المتظاهرين نحو الكابيتول، واقتحمت الحواجز الأمنية، واصطدمت بقوات الأمن.

وطالبت الشرطة الأمريكية العاملين في الكونغرس بمغادرة مكاتبهم على الفور، وبدأت بعمليات إجلاء بعد احتدام الصدام مع مؤيدي ترامب، حتى أن بعض الموظفين اضطروا لاستخدام أغطية، والهروب عبر أنفاق تحت الأرض، بحسب وسائل إعلام أمريكية.


06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:18 PM

تعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد اقتحام الكونغرس

عمدة واشنطن أعلنت حظر تجوال بعد اقتحام مؤيدي ترامب "الكابيتول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عطَّل الكونغرس الأمريكي جلسته المشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد اقتحام مؤيدي ترامب الكابيتول (مقر التشريع في الولايات المتحدة)، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن؛ وذلك بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونغرس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأظهرت لقطات فيديو، بثتها وسائل إعلام أمريكية، مجموعة ضخمة من المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة، وشقوا طريقهم نحو المبنى، فيما قامت شرطة الكابيتول بإغلاق المبنى.

وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره للسير نحو الكونغرس من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن تدفقت أعداد غفيرة من المتظاهرين نحو الكابيتول، واقتحمت الحواجز الأمنية، واصطدمت بقوات الأمن.

وطالبت الشرطة الأمريكية العاملين في الكونغرس بمغادرة مكاتبهم على الفور، وبدأت بعمليات إجلاء بعد احتدام الصدام مع مؤيدي ترامب، حتى أن بعض الموظفين اضطروا لاستخدام أغطية، والهروب عبر أنفاق تحت الأرض، بحسب وسائل إعلام أمريكية.


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