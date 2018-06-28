"السيسي" يشدد على دعم مصر للسلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد لـ"بينيت" أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتصال أجراه اليوم (الاثنين)، مع رئيس وزراء إسرائيل الجديد نفتالي بينيت على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي" أكد أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية.

من ناحيته، أشار مكتب "بينيت" في بيان أوردته "رويترز" إلى أن "السيسي" و"بينيت" سيرتبان لقاء بينهما في وقت قريب.