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المملكة المتحدة تنتهي من تطعيم 20.5 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا

بعدما بلغ عدد مصابي الفيروس بها 4.18 ملايين حالة بينها 122 ألفًا و939 وفاة

أنهت السلطات الصحية بالمملكة المتحدة حتى الآن، تطعيم 20.5 مليون شخص، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب "الألمانية"، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 4.18 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 122 ألفًا و939 حالة؛ في حين تعافى من المرض 11 ألفًا و602 من المصابين.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في المملكة المتحدة منذ عام وأربعة أسابيع.

يشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقًا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة؛ ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.

المملكة المتحدة فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تنتهي من تطعيم 20.5 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا
سبق

أنهت السلطات الصحية بالمملكة المتحدة حتى الآن، تطعيم 20.5 مليون شخص، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب "الألمانية"، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 4.18 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 122 ألفًا و939 حالة؛ في حين تعافى من المرض 11 ألفًا و602 من المصابين.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في المملكة المتحدة منذ عام وأربعة أسابيع.

يشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقًا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة؛ ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:44 PM

المملكة المتحدة تنتهي من تطعيم 20.5 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا

بعدما بلغ عدد مصابي الفيروس بها 4.18 ملايين حالة بينها 122 ألفًا و939 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت السلطات الصحية بالمملكة المتحدة حتى الآن، تطعيم 20.5 مليون شخص، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب "الألمانية"، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 4.18 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 122 ألفًا و939 حالة؛ في حين تعافى من المرض 11 ألفًا و602 من المصابين.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في المملكة المتحدة منذ عام وأربعة أسابيع.

يشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقًا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة؛ ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.

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