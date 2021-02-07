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هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

قال: تتشكّل سحب قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة #عطاء المطرية فعلياً غادرت الأجواء السعودية، بعد أن أثرت في معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكّل سحب؛ قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي".

وتابع: "تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة #عطاء المطرية فعلياً غادرت الأجواء السعودية، بعد أن أثرت في معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكّل سحب؛ قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي".

وتابع: "تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:04 AM

هل غادرت "عطاء"؟ "المسند" يجيب متوقعاً عودة الاستقرار الجوي

قال: تتشكّل سحب قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة #عطاء المطرية فعلياً غادرت الأجواء السعودية، بعد أن أثرت في معظم المناطق، واستمرت ثلاثة أيام.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم متوقع أن يعود الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد، عدا تشكّل سحب؛ قد تهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي".

وتابع: "تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة".

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