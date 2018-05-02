النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني" مغرداً: لا بد من قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة و"كَرشهم" من وسائل الإعلام السعودية

قال: لا ينسينا الخطأ حب الخشوم.. ولا يوجد عاقل يرضى باستضافتهم

طالب المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني بأهمية وضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة، ونشر إساءاتهم على هاشتاق #قائمة سوداء للإعلاميين_المسيئين.

وغرد "القحطاني" على حسابه الشخصي في "تويتر" قائلاً: قال سمو الأمير خالد الفيصل: ما ينسينا الخطأ حب الخشوم.. لا يوجد عاقل يرضى بأن يتم استضافة أو إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا.

وتابع في تغريدة أخرى: "من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين "ستكرشهم".

وأضاف: "بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.. مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسماءهم وإساءاتهم هنا.. هاشتاق #قائمة_سوداء_للإعلاميين_المسيئين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القحطاني" مغرداً: لا بد من قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة و"كَرشهم" من وسائل الإعلام السعودية
سبق

طالب المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني بأهمية وضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة، ونشر إساءاتهم على هاشتاق #قائمة سوداء للإعلاميين_المسيئين.

وغرد "القحطاني" على حسابه الشخصي في "تويتر" قائلاً: قال سمو الأمير خالد الفيصل: ما ينسينا الخطأ حب الخشوم.. لا يوجد عاقل يرضى بأن يتم استضافة أو إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا.

وتابع في تغريدة أخرى: "من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين "ستكرشهم".

وأضاف: "بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.. مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسماءهم وإساءاتهم هنا.. هاشتاق #قائمة_سوداء_للإعلاميين_المسيئين".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:28 AM

"القحطاني" مغرداً: لا بد من قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة و"كَرشهم" من وسائل الإعلام السعودية

قال: لا ينسينا الخطأ حب الخشوم.. ولا يوجد عاقل يرضى باستضافتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
37
13,944

طالب المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني بأهمية وضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة، ونشر إساءاتهم على هاشتاق #قائمة سوداء للإعلاميين_المسيئين.

وغرد "القحطاني" على حسابه الشخصي في "تويتر" قائلاً: قال سمو الأمير خالد الفيصل: ما ينسينا الخطأ حب الخشوم.. لا يوجد عاقل يرضى بأن يتم استضافة أو إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا.

وتابع في تغريدة أخرى: "من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين "ستكرشهم".

وأضاف: "بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.. مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسماءهم وإساءاتهم هنا.. هاشتاق #قائمة_سوداء_للإعلاميين_المسيئين".

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,448
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,168
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,201
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,324

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة