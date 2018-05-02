"القحطاني" مغرداً: لا بد من قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة و"كَرشهم" من وسائل الإعلام السعودية

قال: لا ينسينا الخطأ حب الخشوم.. ولا يوجد عاقل يرضى باستضافتهم

طالب المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني بأهمية وضع قائمة سوداء للإعلاميين المسيئين للمملكة، ونشر إساءاتهم على هاشتاق #قائمة سوداء للإعلاميين_المسيئين.

وغرد "القحطاني" على حسابه الشخصي في "تويتر" قائلاً: قال سمو الأمير خالد الفيصل: ما ينسينا الخطأ حب الخشوم.. لا يوجد عاقل يرضى بأن يتم استضافة أو إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أساؤوا لقيادتنا ووطننا.

وتابع في تغريدة أخرى: "من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين "ستكرشهم".

وأضاف: "بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.. مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسماءهم وإساءاتهم هنا.. هاشتاق #قائمة_سوداء_للإعلاميين_المسيئين".