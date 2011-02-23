"الهلال" يتلقى دفعة قوية قبل "موقعة الديربي" أمام "النصر"

"البليهي" يثير القلق بين جماهير ناديه حول موقفه من المشاركة

تلقى المدير الفني المؤقت لفريق الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي، دفعة قوية قبل موقعة النصر المنتظرة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد النادي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشاركة الحارس عبدالله المعيوف، والمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو في التدريبات الجماعية، لتتأكد جاهزيتهما للقاء النصر.

وكان المدافع الكوري الجنوبي ، تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، أثناء مشاركته في مباراة الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري السعودي، كما عانى المعيوف بسبب إصابة في العضلة ذاتها والتي تعرض لها أمام أبها في الجولة 17 دوريًا.

ميدانيًا، اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر" مساء الغد، ضمن لقاءات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر بمقر النادي؛ تأهبًا لمواجهة الغد.

وفي سياق متصل، أثار علي البليهي، مدافع فريق الهلال، القلق بين جماهير ناديه، حول موقفه من المشاركة في مواجهة النصر المنتظرة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر "البليهي" على حسابه الرسمي عبر تطبيق "سناب شات"، صورة من وجوده داخل أحد المستشفيات في المملكة، لإجراء أشعة على موضع إصابته العضلية.

وتغيب "البليهي" عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، خلال اليومين الماضيين، ما يزيد من احتمالية غيابه عن "ديربي الرياض" أمام الغريم التقليدي النصر مساء يوم غدٍ الثلاثاء.