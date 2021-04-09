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باكستان تسجل 5312 إصابة جديدة و105 وفيات بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5312 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و105 وفيات.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710829 إصابات، منها 69811 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15229 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 625789 حالة.

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باكستان تسجل 5312 إصابة جديدة و105 وفيات بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5312 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و105 وفيات.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710829 إصابات، منها 69811 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15229 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 625789 حالة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
02:42 PM

باكستان تسجل 5312 إصابة جديدة و105 وفيات بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5312 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و105 وفيات.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 710829 إصابات، منها 69811 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15229 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 625789 حالة.

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