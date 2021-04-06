"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس ويستعرض الموضوعات المشتركة

في لقاء بمقر الوزارة بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.