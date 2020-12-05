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"الشمري" يحتفل بزواج نجليه "حماد" و"الحميدي"

احتفل طالب الشمري بزواج نجليه "حماد" و"الحميدي"، مساء أمس الجمعة، في إحدى القاعات بالأحساء.

اقتصر الحفل على أقارب العريس والعروس وعائلتهما؛ بسبب فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدّم الجميع التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما التوفيق في حياتهما الزوجية، ودعوا لهما: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الشمري" يحتفل بزواج نجليه "حماد" و"الحميدي"
سبق

احتفل طالب الشمري بزواج نجليه "حماد" و"الحميدي"، مساء أمس الجمعة، في إحدى القاعات بالأحساء.

اقتصر الحفل على أقارب العريس والعروس وعائلتهما؛ بسبب فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدّم الجميع التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما التوفيق في حياتهما الزوجية، ودعوا لهما: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
06:15 PM

"الشمري" يحتفل بزواج نجليه "حماد" و"الحميدي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل طالب الشمري بزواج نجليه "حماد" و"الحميدي"، مساء أمس الجمعة، في إحدى القاعات بالأحساء.

اقتصر الحفل على أقارب العريس والعروس وعائلتهما؛ بسبب فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقدّم الجميع التهاني والتبريكات للعروسين، متمنّين لهما التوفيق في حياتهما الزوجية، ودعوا لهما: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

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