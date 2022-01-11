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رئيس "منتدى علماء إفريقيا": تصريحات "نصر الشيطان" ضد السعودية تجنٍّ وافتراء على الأمة الإسلامية

أدان في تصريحات لـ"سبق" الحملات التي تشن على المملكة من طرف أعدائها لإضعاف قلب الأمة الإسلامية

أكد الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي، أن اتهام "حسن نصر الله" للمملكة العربية السعودية بأنها هي من صنعت "داعش" اتهام وافتراء وتجنٍّ، ليس فقط على المملكة العربية السعودية، وإنما على الأمة الاسلامية جمعاء من جاكرتا إلى انواكشوط؛ نظرا لمكانة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، في قلب كل مسلم صادق.

وأضاف "النحوي" أن تصريحات رئيس حزب الشيطان "حسن نصر الله" ضد المملكة مستنكرة، ويجب أن يحاسب عليها دولياً.

وبين "النحوي" أن قيادة المملكة العربية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صنعت السلام في المنظقة، وأرست قيم التنمية، وواجهت الحركات المتطرفة.

وأوضح الشيخ النحوي أن الحملات التي تشن على المملكة من طرف أعدائها الهدف منها إضعاف الأمة الإسلامية واستهداف قلبها النابض، مؤكدا أن استهداف المملكة هو استهداف لكل مسلم، وأن ما حققته المملكة من نجاحات في السنوات الأخيرة على جميع المستويات يدخل في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

واحتتم تصريحه لـ"سبق" بسؤال الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وأن يوفق قادتها لكل خير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "منتدى علماء إفريقيا": تصريحات "نصر الشيطان" ضد السعودية تجنٍّ وافتراء على الأمة الإسلامية
سبق

أكد الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي، أن اتهام "حسن نصر الله" للمملكة العربية السعودية بأنها هي من صنعت "داعش" اتهام وافتراء وتجنٍّ، ليس فقط على المملكة العربية السعودية، وإنما على الأمة الاسلامية جمعاء من جاكرتا إلى انواكشوط؛ نظرا لمكانة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، في قلب كل مسلم صادق.

وأضاف "النحوي" أن تصريحات رئيس حزب الشيطان "حسن نصر الله" ضد المملكة مستنكرة، ويجب أن يحاسب عليها دولياً.

وبين "النحوي" أن قيادة المملكة العربية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صنعت السلام في المنظقة، وأرست قيم التنمية، وواجهت الحركات المتطرفة.

وأوضح الشيخ النحوي أن الحملات التي تشن على المملكة من طرف أعدائها الهدف منها إضعاف الأمة الإسلامية واستهداف قلبها النابض، مؤكدا أن استهداف المملكة هو استهداف لكل مسلم، وأن ما حققته المملكة من نجاحات في السنوات الأخيرة على جميع المستويات يدخل في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

واحتتم تصريحه لـ"سبق" بسؤال الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وأن يوفق قادتها لكل خير.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
07:47 PM

رئيس "منتدى علماء إفريقيا": تصريحات "نصر الشيطان" ضد السعودية تجنٍّ وافتراء على الأمة الإسلامية

أدان في تصريحات لـ"سبق" الحملات التي تشن على المملكة من طرف أعدائها لإضعاف قلب الأمة الإسلامية

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس منتدى علماء إفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي، أن اتهام "حسن نصر الله" للمملكة العربية السعودية بأنها هي من صنعت "داعش" اتهام وافتراء وتجنٍّ، ليس فقط على المملكة العربية السعودية، وإنما على الأمة الاسلامية جمعاء من جاكرتا إلى انواكشوط؛ نظرا لمكانة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، في قلب كل مسلم صادق.

وأضاف "النحوي" أن تصريحات رئيس حزب الشيطان "حسن نصر الله" ضد المملكة مستنكرة، ويجب أن يحاسب عليها دولياً.

وبين "النحوي" أن قيادة المملكة العربية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صنعت السلام في المنظقة، وأرست قيم التنمية، وواجهت الحركات المتطرفة.

وأوضح الشيخ النحوي أن الحملات التي تشن على المملكة من طرف أعدائها الهدف منها إضعاف الأمة الإسلامية واستهداف قلبها النابض، مؤكدا أن استهداف المملكة هو استهداف لكل مسلم، وأن ما حققته المملكة من نجاحات في السنوات الأخيرة على جميع المستويات يدخل في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

واحتتم تصريحه لـ"سبق" بسؤال الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وأن يوفق قادتها لكل خير.

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