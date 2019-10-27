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عبر "1سم".. عملية فريدة تستخرج ورمًا دمويًّا من رئة مريض بجازان

جراحة معقدة عبر "تنظير التجويف الصدري الجراحي".. قريبة إلى القلب

في عملية غير تقليدية، تَمَكّن أطباء جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد بجازان-بفضل الله- من فك الْتصاقات شديدة وصديد متحجر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض، بواسطة المنظار "تنظير التجويف الصدري الجراحي".

وتُعد هذه العملية من العمليات التداخلية؛ حيث تمت عبر جرح صغير لا يتجاوز سنتيمترًا واحدًا، في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تُجرى عبر شق جراحي.

وأوضحت "صحة جازان"، أن العملية كانت معقدة؛ خاصة أن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية؛ حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عالية، وأجهزة وأدوات خاصة؛ مشيرة إلى تحسن حالة المريض بعد العملية، وفي تماثل للشفاء التام بحمد الله.

مستشفى الملك فهد جازان عملية جراحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "1سم".. عملية فريدة تستخرج ورمًا دمويًّا من رئة مريض بجازان
سبق

في عملية غير تقليدية، تَمَكّن أطباء جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد بجازان-بفضل الله- من فك الْتصاقات شديدة وصديد متحجر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض، بواسطة المنظار "تنظير التجويف الصدري الجراحي".

وتُعد هذه العملية من العمليات التداخلية؛ حيث تمت عبر جرح صغير لا يتجاوز سنتيمترًا واحدًا، في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تُجرى عبر شق جراحي.

وأوضحت "صحة جازان"، أن العملية كانت معقدة؛ خاصة أن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية؛ حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عالية، وأجهزة وأدوات خاصة؛ مشيرة إلى تحسن حالة المريض بعد العملية، وفي تماثل للشفاء التام بحمد الله.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:43 AM

عبر "1سم".. عملية فريدة تستخرج ورمًا دمويًّا من رئة مريض بجازان

جراحة معقدة عبر "تنظير التجويف الصدري الجراحي".. قريبة إلى القلب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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في عملية غير تقليدية، تَمَكّن أطباء جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد بجازان-بفضل الله- من فك الْتصاقات شديدة وصديد متحجر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض، بواسطة المنظار "تنظير التجويف الصدري الجراحي".

وتُعد هذه العملية من العمليات التداخلية؛ حيث تمت عبر جرح صغير لا يتجاوز سنتيمترًا واحدًا، في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تُجرى عبر شق جراحي.

وأوضحت "صحة جازان"، أن العملية كانت معقدة؛ خاصة أن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية؛ حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عالية، وأجهزة وأدوات خاصة؛ مشيرة إلى تحسن حالة المريض بعد العملية، وفي تماثل للشفاء التام بحمد الله.

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