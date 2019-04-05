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في الدوري: "القادسية" يعمّق جراح "أحد" برباعية

عمّق نادي القادسية جراح نادي أحد بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي دارت رحاها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط للنقطة الـ 27 محتلاً المركز الحادي عشر بالمشاركة مع الحزم في حين بقي أحد متذيلاً ترتيب الجدول برصيد 15 نقطة.

كان أحد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى مازو قبل أن يتعادل القادسية ويحقق الرباعية عن طريق بيسمارك "هدفين" وهارون كمارا وريي ويليامز في حين سجل الهدف الثاني لأحد اللاعب صقر عطيف.

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في الدوري: "القادسية" يعمّق جراح "أحد" برباعية
سبق

عمّق نادي القادسية جراح نادي أحد بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي دارت رحاها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط للنقطة الـ 27 محتلاً المركز الحادي عشر بالمشاركة مع الحزم في حين بقي أحد متذيلاً ترتيب الجدول برصيد 15 نقطة.

كان أحد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى مازو قبل أن يتعادل القادسية ويحقق الرباعية عن طريق بيسمارك "هدفين" وهارون كمارا وريي ويليامز في حين سجل الهدف الثاني لأحد اللاعب صقر عطيف.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:56 PM

في الدوري: "القادسية" يعمّق جراح "أحد" برباعية

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محمد السيّد - الرياض
3
842

عمّق نادي القادسية جراح نادي أحد بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي دارت رحاها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط للنقطة الـ 27 محتلاً المركز الحادي عشر بالمشاركة مع الحزم في حين بقي أحد متذيلاً ترتيب الجدول برصيد 15 نقطة.

كان أحد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى مازو قبل أن يتعادل القادسية ويحقق الرباعية عن طريق بيسمارك "هدفين" وهارون كمارا وريي ويليامز في حين سجل الهدف الثاني لأحد اللاعب صقر عطيف.

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