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نيابة عن ولي العهد.. رئيس "الأركان العامة" يرعى حفل تخريج الدفعة 34 من طلبة "كلية الملك فهد البحرية"

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الدفعة (34) من طلبة كلية الملك فهد البحرية وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله الكلية: قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبـدالرحمن أبو عساف، وقائد كليـة الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهـــد الغفيلي.

وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد كلية الملك فهد البحرية, ثم شاهد الجميع العرض العسكري للكلية، جرت بعده مراسم تسليم راية الكلية وأداء القسم للخريجين.

إثر ذلك أعلنت النتائج, حيث كرم معاليه المتفوقين من الدفعة (34)، تلا ذلك تقليد الرتب للخريجين، ثم التُقطت الصور التذكارية.

بعدها تم تبادل الهدايا التذكارية، وفي الختام عُزف السلام الملكي.

يذكر أن خريجي الدفعة (34) تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيابة عن ولي العهد.. رئيس "الأركان العامة" يرعى حفل تخريج الدفعة 34 من طلبة "كلية الملك فهد البحرية"
سبق

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الدفعة (34) من طلبة كلية الملك فهد البحرية وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله الكلية: قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبـدالرحمن أبو عساف، وقائد كليـة الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهـــد الغفيلي.

وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد كلية الملك فهد البحرية, ثم شاهد الجميع العرض العسكري للكلية، جرت بعده مراسم تسليم راية الكلية وأداء القسم للخريجين.

إثر ذلك أعلنت النتائج, حيث كرم معاليه المتفوقين من الدفعة (34)، تلا ذلك تقليد الرتب للخريجين، ثم التُقطت الصور التذكارية.

بعدها تم تبادل الهدايا التذكارية، وفي الختام عُزف السلام الملكي.

يذكر أن خريجي الدفعة (34) تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:31 PM

نيابة عن ولي العهد.. رئيس "الأركان العامة" يرعى حفل تخريج الدفعة 34 من طلبة "كلية الملك فهد البحرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الدفعة (34) من طلبة كلية الملك فهد البحرية وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله الكلية: قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبـدالرحمن أبو عساف، وقائد كليـة الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهـــد الغفيلي.

وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد كلية الملك فهد البحرية, ثم شاهد الجميع العرض العسكري للكلية، جرت بعده مراسم تسليم راية الكلية وأداء القسم للخريجين.

إثر ذلك أعلنت النتائج, حيث كرم معاليه المتفوقين من الدفعة (34)، تلا ذلك تقليد الرتب للخريجين، ثم التُقطت الصور التذكارية.

بعدها تم تبادل الهدايا التذكارية، وفي الختام عُزف السلام الملكي.

يذكر أن خريجي الدفعة (34) تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان.

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