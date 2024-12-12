كوالكوم: تلك الأجهزة هي المتوافقة مع "أندرويد أوريو"

بدأت وفق اتفاقية مع "جوجل" دعمها للنظام

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية، عن بدء دعمها لنظام تشغيل "أندرويد أوريو" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.

وحددت الشركة الأمريكية نوعية الأجهزة التي ستكون متوافقة مع "أندرويد أوريو".

وأوضحت أن أي هاتف ذكي يمتلك معالج "كوالكوم" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 1 جيجابايت، أو أعلى من ذلك، يمكنه تحميل "أندرويد أوريو" بنجاح.

وتتيح تلك الاتفاقية خياراتٍ عديدةً لتحميل نظام التشغيل الجديد للهواتف ذات الإمكانيات المنخفضة؛ وخاصة في المناطق النامية في الهند وجنوب شرق آسيا وإفريقيا.

وسترفق "كوالكوم" نظام "أندرويد أوريو" بمجموعة من تطبيقات "جوجل" الأكثر رواجاً.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأمريكية في دعم نظام "أندرويد" الأحدث على معالجات "سنابدراجون" في مطلع عام 2018 المقبل.