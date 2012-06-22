النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

في برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح؛ مؤكدين حرص المملكة العربية السعودية على المضيّ قدمًا في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود ومساعٍ حميدة".

كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نُعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح؛ راجين لكم دوام الصحة والسعادة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح؛ مؤكدين حرص المملكة العربية السعودية على المضيّ قدمًا في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود ومساعٍ حميدة".

كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نُعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح؛ راجين لكم دوام الصحة والسعادة".

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:16 AM

القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

في برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
311

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح؛ مؤكدين حرص المملكة العربية السعودية على المضيّ قدمًا في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود ومساعٍ حميدة".

كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نُعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح؛ راجين لكم دوام الصحة والسعادة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,178
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,356
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,941

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة