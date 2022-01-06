الأفضل في العالم يتجمّعون في "العلا" لأول مرة.. ترقّب لانطلاقة "طواف السعودية 2"

سباق دراجات تشاهده 190 دولة في الفترة بين 1 و5 فبراير.. 5 مراحل و15 فريقًا دوليًّا

تحتضن محافظة العلا خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2022م، النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات الهوائية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وتأتي إقامة هذا السباق كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" الهادفة نحو زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، وهو سباق دراجات احترافي، ويذاع على شاشات التلفزة على الهواء مباشرةً في حوالي 190 دولة في 5 قارات، ويجمع أفضل الدراجين في العالم في العلا لأول مرة.

ويضم السباق 16 فريقًا دوليًّا مع 7 من محترفي ركوب الدراجات (112 من راكبي الدراجات)، ويأتي السباق على خمس مراحل متنوعة: المرحلة الأولى: الهجر- 195 كم - سباق السرعة، وتنطلق يوم الثلاثاء 1 فبراير وستكون نقطة الانطلاق العلا المنتزه الشتوي، ونقطة النهاية ومنصة التتويج أيضًا المنتزه الشتوي.

أما المرحلة الثانية فستكون من فرع جامعة طيبة العلا -أبوراكة- 138 كم - سباق المنحدرات؛ وذلك يوم الأربعاء 2 فبراير، وستكون نقطة الانطلاق "جامعة طيبة"، ونقطة النهاية ومنصة التتويج "أبوراكة".

وتأتي المرحلة الثالثة يوم الخميس 3 فبراير وهي سباق السرعة لمسافة 181.5 كم، ونقطة الانطلاق "تيماء - بئر هداج"، أما نقطة النهاية ومنصة التتويج ستكون "العلا - مركز البلدة القديمة".

وتأتي المرحلة الرابعة يوم الجمعة 4 فبراير وهي سباق الدراجات الجبلي لمسافة 148 كم وستكون نقطة الانطلاق المنتزه الشتوي، ونقطة النهاية ومنصة التتويج منتزه الملك عبدالعزيز- حرة عويرض.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة ستكون يوم السبت 5 فبراير وهي سباق السرعة لمسافة 143 كم، ونقطة الانطلاق البلدة القديمة، ونقطة النهاية ومنصة التتويج أيضًا البلدة القديمة.

ويصاحب السباقَ عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية؛ مثل سباق الجمهور والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.