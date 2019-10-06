مكة.. الجهات الأمنية تلاحق مشتبهَين تسبَّبا بإصابة رجل أمن أثناء ملاحقتهما

تعرَّض لكسر بالجمجمة ونزيف بالرأس وغيبوبة ونُقل إلى المستشفى

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن شخصين، يستقلان دراجة نارية مخالفة، وبدون لوحات، وأثناء ملاحقة رجل أمن المشتبهَين في شارع الستين بمكة المكرمة تعرّض لإصابات متفرقة، أدت إلى غيبوبة تامة بعد كسر بالجمجمة، ونزيف بالرأس؛ وأُدخل مستشفى الزاهر، ثم نُقل إلى مستشفى النور التخصصي.

وتفصيلاً، اشتبه رجل أمن تابع لدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة يوم الخميس الماضي بشخصين، يستقلان دراجة نارية في ساعات متأخرة من الليل أثناء هروبهما من شارع الستين، وبعد ملاحقتهما تعرّض لحادث سقوط عنيف أثناء ترجله، نتج منه إصابات متفرقة، وكسر في جمجمة الرأس ونزيف بالرأس؛ ودخل في غيبوبة تامة؛ وأُدخل العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وثم نُقل إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

ومن جانبه، قام مدير دوريات العاصمة المقدسة، العقيد محمد بن سعد السهيمي، بزيارة رجل الأمن للاطمئنان على صحته. وما زالت التحقيقات جارية للتعرف على المشتبهَين، وضبطهما، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهما.