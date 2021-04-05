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بالفيديو.. سبعيني أقدم منجد أثاث في تبوك يروي سر شغفه وحماسه لمهنته وعمله

أجرته ثابتة منذ 20 عامًا بمحله الذي أسماه على ابنته التي شجعته على فتح هذا المشروع

جسَّد سبعيني مثالاً حيًّا للشباب في حب العمل، وعشق المهنة ومزاولتها، واستمرار الحماس والطاقة والحيوية رغم مرور السنوات، وتقدُّمه في العمر، وظل وفيًّا لمهنته التي يعمل بها منذ 20 عامًا منجد قطع أثاث.

ويزاول العم سليماني العطوي مهنة التنجيد، وأسعار أجرته ثابتة منذ 20 عامًا في محله الذي أسماه على ابنته التي شجعته على فتح هذا المشروع.

وفي التفاصيل، روى أقدم منجد أثاث في مدينة تبوك لبرنامج mbc في أسبوع مع منصور المزهم بداياته، وسر حماسه مع هذه المهنة، وقال: "كنت أعمل بالتوصيل، ولكن قررت تغيير عملي بعد أن شاهدت محل التنجيد يدر دخلاً جيدًا؛ فقررت بعد تقاعدي عن العمل فتح محل خاص بي. ولي الآن 20 سنة أشتغل به، والدخل ممتاز جدًّا".

ورغم مرور هذه السنوات لم تتغير تسعيرة العم سليمان، وأجرة خياطته لزبائنه، كما أن مواعيد تسليمه طلباتهم من الأثاث مقدسة في الفواتير؛ إذ يقول: "نعمل على تنجيد الأثاث كالإسفنج والكنب خلال يوم إلى يومين إلى أسبوع بحسب ظروف السوق، ونستخدم الأدوات الكهربائية والماكينة ومقص الإسفنج والسكين وماتورًا على الهواء".

ولفت إلى أن السعوديين الذي يعملون في هذا المجال قليلون جدًّا.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سبعيني أقدم منجد أثاث في تبوك يروي سر شغفه وحماسه لمهنته وعمله
سبق

جسَّد سبعيني مثالاً حيًّا للشباب في حب العمل، وعشق المهنة ومزاولتها، واستمرار الحماس والطاقة والحيوية رغم مرور السنوات، وتقدُّمه في العمر، وظل وفيًّا لمهنته التي يعمل بها منذ 20 عامًا منجد قطع أثاث.

ويزاول العم سليماني العطوي مهنة التنجيد، وأسعار أجرته ثابتة منذ 20 عامًا في محله الذي أسماه على ابنته التي شجعته على فتح هذا المشروع.

وفي التفاصيل، روى أقدم منجد أثاث في مدينة تبوك لبرنامج mbc في أسبوع مع منصور المزهم بداياته، وسر حماسه مع هذه المهنة، وقال: "كنت أعمل بالتوصيل، ولكن قررت تغيير عملي بعد أن شاهدت محل التنجيد يدر دخلاً جيدًا؛ فقررت بعد تقاعدي عن العمل فتح محل خاص بي. ولي الآن 20 سنة أشتغل به، والدخل ممتاز جدًّا".

ورغم مرور هذه السنوات لم تتغير تسعيرة العم سليمان، وأجرة خياطته لزبائنه، كما أن مواعيد تسليمه طلباتهم من الأثاث مقدسة في الفواتير؛ إذ يقول: "نعمل على تنجيد الأثاث كالإسفنج والكنب خلال يوم إلى يومين إلى أسبوع بحسب ظروف السوق، ونستخدم الأدوات الكهربائية والماكينة ومقص الإسفنج والسكين وماتورًا على الهواء".

ولفت إلى أن السعوديين الذي يعملون في هذا المجال قليلون جدًّا.


05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:00 AM

بالفيديو.. سبعيني أقدم منجد أثاث في تبوك يروي سر شغفه وحماسه لمهنته وعمله

أجرته ثابتة منذ 20 عامًا بمحله الذي أسماه على ابنته التي شجعته على فتح هذا المشروع

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عبدالحكيم شار - الرياض
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جسَّد سبعيني مثالاً حيًّا للشباب في حب العمل، وعشق المهنة ومزاولتها، واستمرار الحماس والطاقة والحيوية رغم مرور السنوات، وتقدُّمه في العمر، وظل وفيًّا لمهنته التي يعمل بها منذ 20 عامًا منجد قطع أثاث.

ويزاول العم سليماني العطوي مهنة التنجيد، وأسعار أجرته ثابتة منذ 20 عامًا في محله الذي أسماه على ابنته التي شجعته على فتح هذا المشروع.

وفي التفاصيل، روى أقدم منجد أثاث في مدينة تبوك لبرنامج mbc في أسبوع مع منصور المزهم بداياته، وسر حماسه مع هذه المهنة، وقال: "كنت أعمل بالتوصيل، ولكن قررت تغيير عملي بعد أن شاهدت محل التنجيد يدر دخلاً جيدًا؛ فقررت بعد تقاعدي عن العمل فتح محل خاص بي. ولي الآن 20 سنة أشتغل به، والدخل ممتاز جدًّا".

ورغم مرور هذه السنوات لم تتغير تسعيرة العم سليمان، وأجرة خياطته لزبائنه، كما أن مواعيد تسليمه طلباتهم من الأثاث مقدسة في الفواتير؛ إذ يقول: "نعمل على تنجيد الأثاث كالإسفنج والكنب خلال يوم إلى يومين إلى أسبوع بحسب ظروف السوق، ونستخدم الأدوات الكهربائية والماكينة ومقص الإسفنج والسكين وماتورًا على الهواء".

ولفت إلى أن السعوديين الذي يعملون في هذا المجال قليلون جدًّا.


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