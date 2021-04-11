زعمت أنها هاري بوتر.. امرأة أمريكية تقتل قاضية فيدرالية وتصيب طفلاً

المتهمة قادت سيارتها بشكل عشوائي بطريق مزدحم وصدمتهما ولاذت بالفرار

ذكرت مصادر مطلعة أن امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية ادعت أنها هاري بوتر، تسببت في مقتل قاضية فيدرالية وأصابت طفلاً عمره 6 سنوات بجروح خطيرة حيث صدمتهما بسيارتها، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، وجهت السلطات لـناستازيا سناب (23 عامًا)، تهمة القتل في حادث سيارة وجرائم خطيرة أخرى في حادث وقع يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى مقتل القاضية ساندرا فيورستين (75 عامًا)، والتي خدمت في المنطقة الشرقية في نيويورك منذ عام 2003، فيما نقل الصبي أنتوني أوفشينيكوف، إلى المستشفى.

وفقًا لسجلات المحكمة، أخبر الشهود الشرطة، أن "المتهمة قادت سيارتها بشكل عشوائي، متجاوزة السيارات الواقفة على طريق مزدحم، ثم صعدت على الرصيف وضربت فيورشتاين، وبعد ذلك، عادت بالسيارة إلى الطريق، وصدمت الصبي على معبر المشاة".

ومن جهة أخرى، قالت الشرطة، إن "المرأة فرت بعد ذلك إلى شاطئ ديلراي القريب حيث تحطمت سيارتها".

وأضافت: "داخل سيارة الإسعاف، بدأت المرأة بالصراخ والقتال مع المسعفين، مدعية أنها هاري بوتر، وبعد ذلك تم حقنها بالمهدئات"، وعثرت الشرطة في حقيبتها على عقار اصطناعي يمكن أن يسبب بـ"نوبات ذهانية".

يُذكر أن سلسلة "هاري بوتر" قد نشرت من عام 1997 إلى عام 2007، كما تم تصوير الروايات في 8 أجزاء، حيث تقرر تقسيم الجزء الأخير إلى فيلمين، وطبعت الكتب بأكثر من 400 مليون نسخة وترجمت إلى 65 لغة في العالم.