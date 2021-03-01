في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 721 وفاة و34027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات من جرّاء الفيروس في البلاد وصل إلى 254942، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10551259.

وتظهر هذه الأرقام انخفاضاً طفيفاً بعد خمسة أيام متتالية استمر فيها العدد فوق 1300 وفاة و60 ألف إصابة يومية على الأقل.

وتكافح البرازيل موجة ثانية عنيفة من الفيروس مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 27 وفاة و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات من جرّاء الفيروس في البلاد وصل إلى 8001، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 233277.