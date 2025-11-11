النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدن": نطبّق أحدث نظم الجودة بمدننا الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية

"العبد الكريم": هدفنا هو تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي

قالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إنها تطبق أحدث نظم إدارة الجودة في مدنها الصناعية وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية "آيزو 9001:2015"، فيما نجحت في أتمتة 90 % من خدماتها، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتحوُّل الرقمي بهدف تطوير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكّد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلّف، قصي العبدالكريم، أن هدف "مدن" هو تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتبني مفاهيم التحوُّل الرقمي في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وصولاً إلى تطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات تعمل وفق أسس تقنية حديثة تواكب نظيراتها على المستوى العالمي، وتلبي احتياجات وطموحات الشركاء بالقطاع الخاص وتُعزّز مؤشرات الرضى لديهم.

وأضاف، أن الأسبوع الوطني للجودة في نسخته الـ 13، الذي انطلقت فعالياته يوم 7 نوفمبر 2020 تحت شعار "جودة الخدمات والمنتجات الوطنية طريقنا نحو العالمية"، يؤكّد سلامة النهج العلمي لـ "مدن" في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيقات نظام إدارة الجودة في المدن الصناعية كمجموعة من العمليات والإجراءات المعتمدة وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية "آيزو 9001:2015" بهدف ضمان الاستدامة في تلبية متطلبات الشركاء الصناعيين، ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها، وتحسين كفاءة الإجراءات والسياسات المعتمدة وتطويرها، إضافة إلى الالتزام بسياسة الجودة وتطبيقاتها.

وأشار إلى أن مسارات تدقيق الجودة تشمل التخطيط وجدولة عملية المراجعة، وإجراء التدقيق "التقييم" اللازم، إضافة إلى إعداد نتائج التدقيق لتضم "فرص التحسين - الملاحظات - حالات عدم التطابق"، وعرض النتائج، ومتابعة إجراءات التصحيح، وكذلك كتابة تقرير التدقيق النهائي، حيث يهدف إلى إيضاح التحديات بغرض معالجتها، وهو ما يندرج تحت مبدأ "التحسين المستمر".


وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"مدن": نطبّق أحدث نظم الجودة بمدننا الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية
سبق

قالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إنها تطبق أحدث نظم إدارة الجودة في مدنها الصناعية وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية "آيزو 9001:2015"، فيما نجحت في أتمتة 90 % من خدماتها، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتحوُّل الرقمي بهدف تطوير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكّد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلّف، قصي العبدالكريم، أن هدف "مدن" هو تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتبني مفاهيم التحوُّل الرقمي في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وصولاً إلى تطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات تعمل وفق أسس تقنية حديثة تواكب نظيراتها على المستوى العالمي، وتلبي احتياجات وطموحات الشركاء بالقطاع الخاص وتُعزّز مؤشرات الرضى لديهم.

وأضاف، أن الأسبوع الوطني للجودة في نسخته الـ 13، الذي انطلقت فعالياته يوم 7 نوفمبر 2020 تحت شعار "جودة الخدمات والمنتجات الوطنية طريقنا نحو العالمية"، يؤكّد سلامة النهج العلمي لـ "مدن" في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيقات نظام إدارة الجودة في المدن الصناعية كمجموعة من العمليات والإجراءات المعتمدة وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية "آيزو 9001:2015" بهدف ضمان الاستدامة في تلبية متطلبات الشركاء الصناعيين، ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها، وتحسين كفاءة الإجراءات والسياسات المعتمدة وتطويرها، إضافة إلى الالتزام بسياسة الجودة وتطبيقاتها.

وأشار إلى أن مسارات تدقيق الجودة تشمل التخطيط وجدولة عملية المراجعة، وإجراء التدقيق "التقييم" اللازم، إضافة إلى إعداد نتائج التدقيق لتضم "فرص التحسين - الملاحظات - حالات عدم التطابق"، وعرض النتائج، ومتابعة إجراءات التصحيح، وكذلك كتابة تقرير التدقيق النهائي، حيث يهدف إلى إيضاح التحديات بغرض معالجتها، وهو ما يندرج تحت مبدأ "التحسين المستمر".


وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:59 PM

"مدن": نطبّق أحدث نظم الجودة بمدننا الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية

"العبد الكريم": هدفنا هو تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
231

قالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إنها تطبق أحدث نظم إدارة الجودة في مدنها الصناعية وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية "آيزو 9001:2015"، فيما نجحت في أتمتة 90 % من خدماتها، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتحوُّل الرقمي بهدف تطوير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكّد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلّف، قصي العبدالكريم، أن هدف "مدن" هو تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتبني مفاهيم التحوُّل الرقمي في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي وصولاً إلى تطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات تعمل وفق أسس تقنية حديثة تواكب نظيراتها على المستوى العالمي، وتلبي احتياجات وطموحات الشركاء بالقطاع الخاص وتُعزّز مؤشرات الرضى لديهم.

وأضاف، أن الأسبوع الوطني للجودة في نسخته الـ 13، الذي انطلقت فعالياته يوم 7 نوفمبر 2020 تحت شعار "جودة الخدمات والمنتجات الوطنية طريقنا نحو العالمية"، يؤكّد سلامة النهج العلمي لـ "مدن" في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيقات نظام إدارة الجودة في المدن الصناعية كمجموعة من العمليات والإجراءات المعتمدة وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية "آيزو 9001:2015" بهدف ضمان الاستدامة في تلبية متطلبات الشركاء الصناعيين، ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها، وتحسين كفاءة الإجراءات والسياسات المعتمدة وتطويرها، إضافة إلى الالتزام بسياسة الجودة وتطبيقاتها.

وأشار إلى أن مسارات تدقيق الجودة تشمل التخطيط وجدولة عملية المراجعة، وإجراء التدقيق "التقييم" اللازم، إضافة إلى إعداد نتائج التدقيق لتضم "فرص التحسين - الملاحظات - حالات عدم التطابق"، وعرض النتائج، ومتابعة إجراءات التصحيح، وكذلك كتابة تقرير التدقيق النهائي، حيث يهدف إلى إيضاح التحديات بغرض معالجتها، وهو ما يندرج تحت مبدأ "التحسين المستمر".


وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,721
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,989
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,198
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,199

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة