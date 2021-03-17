النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مقاتلات التحالف دمَّرت عربة "بي إم بي" وطاقمًا عسكريًا عيار 23

قتل أكثر من 28 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني أمس، في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن مواجهات الجيش اليمني مع الميليشيا الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصرًا حوثيًا".

وأضاف المصدر "أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت أمس من إعطاب عربة نوع "بي إم بي" وطقمًا عسكريًا يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس بالمحافظة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"
سبق

قتل أكثر من 28 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني أمس، في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن مواجهات الجيش اليمني مع الميليشيا الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصرًا حوثيًا".

وأضاف المصدر "أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت أمس من إعطاب عربة نوع "بي إم بي" وطقمًا عسكريًا يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس بالمحافظة".

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:05 AM

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مقاتلات التحالف دمَّرت عربة "بي إم بي" وطاقمًا عسكريًا عيار 23

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
1
694

قتل أكثر من 28 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني أمس، في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن مواجهات الجيش اليمني مع الميليشيا الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصرًا حوثيًا".

وأضاف المصدر "أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت أمس من إعطاب عربة نوع "بي إم بي" وطقمًا عسكريًا يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس بالمحافظة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,292
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة