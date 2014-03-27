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بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

هذا ما قاله عن الطعام الخليجي

ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مقطع فيديو تم تصويره في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وحسب موقع "الحرة"، تداوَلَ البعض على تويتر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بيكيه جالسًا على الأرض خلال تناوله الطعام، والذي عبّر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلًا "إنه رائع".

ووفقًا لأحد المغردين؛ فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليقٍ نُسِب إلى الأخير، يقول "تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصًا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح في صناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفًا قاتلًا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.

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بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية
سبق

ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مقطع فيديو تم تصويره في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وحسب موقع "الحرة"، تداوَلَ البعض على تويتر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بيكيه جالسًا على الأرض خلال تناوله الطعام، والذي عبّر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلًا "إنه رائع".

ووفقًا لأحد المغردين؛ فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليقٍ نُسِب إلى الأخير، يقول "تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصًا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح في صناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفًا قاتلًا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:51 PM

بالفيديو.. نجم برشلونة على مأدبة خليجية

هذا ما قاله عن الطعام الخليجي

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أيمن حسن - الرياض
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ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مقطع فيديو تم تصويره في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وحسب موقع "الحرة"، تداوَلَ البعض على تويتر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بيكيه جالسًا على الأرض خلال تناوله الطعام، والذي عبّر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلًا "إنه رائع".

ووفقًا لأحد المغردين؛ فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليقٍ نُسِب إلى الأخير، يقول "تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصًا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح في صناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفًا قاتلًا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.

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