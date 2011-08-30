النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا.. 4890 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 990 ألفًا

وصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 4890 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 4941 في اليوم السابق؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 990326 حالة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن 68 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي؛ انخفاضًا عن 111 في الإحصائية السابقة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17093.

ووصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا خلال اليوم الماضي؛ بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت العاصمة موسكو 695 إصابة و11 حالة وفاة، مقابل 677 إصابة و12 وفاة أمس السبت؛ ليبلغ مجموع الحالات 261733، منها 4809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213205 مع تماثل 904 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. 4890 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 990 ألفًا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 4890 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 4941 في اليوم السابق؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 990326 حالة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن 68 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي؛ انخفاضًا عن 111 في الإحصائية السابقة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17093.

ووصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا خلال اليوم الماضي؛ بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت العاصمة موسكو 695 إصابة و11 حالة وفاة، مقابل 677 إصابة و12 وفاة أمس السبت؛ ليبلغ مجموع الحالات 261733، منها 4809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213205 مع تماثل 904 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
12:07 PM

روسيا.. 4890 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 990 ألفًا

وصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
186

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 4890 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 4941 في اليوم السابق؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 990326 حالة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن 68 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي؛ انخفاضًا عن 111 في الإحصائية السابقة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17093.

ووصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا خلال اليوم الماضي؛ بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت العاصمة موسكو 695 إصابة و11 حالة وفاة، مقابل 677 إصابة و12 وفاة أمس السبت؛ ليبلغ مجموع الحالات 261733، منها 4809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213205 مع تماثل 904 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,052

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة