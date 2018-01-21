ضحايا كورونا في 4 دول.. 350 وفاة جديدة بالبرازيل و278 بالمكسيك و22 بمصر و21 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و350 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 23 مليوناً و585243 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 622205.

المكسيك

سجّلت المكسيك 50373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و278 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أربعة ملايين و545683، فيما بلغت حصيلة الوفيات 302390.

مصر

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و22 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 405393، من ضمنهم 339259 حالة تمّ شفاؤها، و22260 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 6769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، أن من بين الإصابات الجديدة يوجد 6482 إصابة محلية، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 719 ألفاً و269 إصابة و6501 حالة وفاة.