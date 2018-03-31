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وزير الخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"

المجموعة المُصغرة بحثت سبل تعزيز العمل والتنسيق المشترك

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر "الاتصال المرئي".

وبحثت المجموعة المُصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع، تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولوجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم، والتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"
سبق

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر "الاتصال المرئي".

وبحثت المجموعة المُصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع، تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولوجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم، والتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:41 PM

وزير الخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"

المجموعة المُصغرة بحثت سبل تعزيز العمل والتنسيق المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر "الاتصال المرئي".

وبحثت المجموعة المُصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع، تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولوجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم، والتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

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