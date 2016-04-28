وتفصيلاً؛ فقد نبهت "الجوازات" عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى ضرورة الحرص على استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده، وذلك لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

"الجوازات": تأخر استلام جواز السفر 90 يومًا يؤدي لإلغائه فهد الغبيوي سبق 2021-04-28 حثّت المديرية العامة للجوازات المواطن السعودي لعدم تأخير استلام جواز السفر عن المدة المحددة لتفادي إلغائه. وتفصيلاً؛ فقد نبهت "الجوازات" عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى ضرورة الحرص على استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده، وذلك لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 12:05 AM

"الجوازات": تأخر استلام جواز السفر 90 يومًا يؤدي لإلغائه بالإضافة إلى عدم استرداد الرسوم المالية المرتبطة بالعملية





A A A





2 مشاركة

حثّت المديرية العامة للجوازات المواطن السعودي لعدم تأخير استلام جواز السفر عن المدة المحددة لتفادي إلغائه.

وتفصيلاً؛ فقد نبهت "الجوازات" عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى ضرورة الحرص على استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده، وذلك لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.