تستكمل عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء "قمة الجولة" الذي يجمع النصر والأهلي. أبها - التعاون يحل التعاون (السابع - 10 نقاط) ضيفاً على نظيره أبها (التاسع - 10 نقاط) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها عند الساعة 3:35 عصراً. اللقاء يشكل مفترق طرق للفريقين نظراً للتساوي النقطي بين الفريقين. الاتفاق - ضمك يستضيف الاتفاق ( الثاني عشر - 8 نقاط ) نظيره ضمك ( المركز الأخير - 4 نقاط ) وذلك عند الساعة 5:25 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. الاتفاق يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة ضمك، والأخير يأمل خطف النقاط الثلاث من أجل البدء للهروب من القاع. الفتح - الباطن يسعى الفتح ( الثامن - 10 نقاط ) إلى ولوج مربع الكبار، حينما يواجه نظيره الباطن ( الحادي عشر - 8 نقاط ) عند الساعة 5:30 مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء. فيما يأمل الباطن العودة بالنقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الدفء. النصر - الأهلي قمة الجولة تجمع النصر والأهلي، في "كلاسيكو" يحمل الكثير من الطموح والآمال ومداواة الجراح ومصالحة الجماهير لكلا الطرفين. ويلتقي النصر نظيره الأهلي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 7:45 مساءً. اللقاء يشكل أهمية كبرى بالنسبة للنصر (الخامس عشر - 4 نقاط فقط) والذي يسعى لمغادرة المركز ماقبل الأخير وتحسين صورته أمام جماهيره الغاضبة. في المقابل يأمل الأهلي (الخامس - 13 نقطة) العودة لمربع الكبار، وألا يخسر النقاط الثلاث التي قد تبعده عن دائرة المنافسة عن الصدارة. وتعد مواجهة الليلة جرس إنذار بالنسبة لمدربي الفريقين "فيتوريا" و"فلادان" من أجل العودة لسكة الانتصارات أو العودة لنزف الجراح من جديد.

النصر والأهلي من يداوي جراحه.. على حساب الآخر؟ أحمد سرور سبق 2020-12-12 تستكمل عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء "قمة الجولة" الذي يجمع النصر والأهلي.



أبها - التعاون



يحل التعاون (السابع - 10 نقاط) ضيفاً على نظيره أبها (التاسع - 10 نقاط) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها عند الساعة 3:35 عصراً.



اللقاء يشكل مفترق طرق للفريقين نظراً للتساوي النقطي بين الفريقين.



الاتفاق - ضمك



يستضيف الاتفاق ( الثاني عشر - 8 نقاط ) نظيره ضمك ( المركز الأخير - 4 نقاط ) وذلك عند الساعة 5:25 مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



الاتفاق يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة ضمك، والأخير يأمل خطف النقاط الثلاث من أجل البدء للهروب من القاع.



الفتح - الباطن



يسعى الفتح ( الثامن - 10 نقاط ) إلى ولوج مربع الكبار، حينما يواجه نظيره الباطن ( الحادي عشر - 8 نقاط ) عند الساعة 5:30 مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.



فيما يأمل الباطن العودة بالنقاط الثلاث التي تدفعه نحو مناطق الدفء.



النصر - الأهلي



قمة الجولة تجمع النصر والأهلي، في "كلاسيكو" يحمل الكثير من الطموح والآمال ومداواة الجراح ومصالحة الجماهير لكلا الطرفين.



ويلتقي النصر نظيره الأهلي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 7:45 مساءً.



اللقاء يشكل أهمية كبرى بالنسبة للنصر (الخامس عشر - 4 نقاط فقط) والذي يسعى لمغادرة المركز ماقبل الأخير وتحسين صورته أمام جماهيره الغاضبة.



في المقابل يأمل الأهلي (الخامس - 13 نقطة) العودة لمربع الكبار، وألا يخسر النقاط الثلاث التي قد تبعده عن دائرة المنافسة عن الصدارة.



وتعد مواجهة الليلة جرس إنذار بالنسبة لمدربي الفريقين "فيتوريا" و"فلادان" من أجل العودة لسكة الانتصارات أو العودة لنزف الجراح من جديد.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442 12:46 AM

النصر والأهلي من يداوي جراحه.. على حساب الآخر؟ 4 مواجهات مثيرة في دوري المحترفين





A A A





1 مشاركة