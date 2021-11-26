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"تجارة حائل" تنظم ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي

استهدفت المراقبين الميدانيين

نظم فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، اليوم الخميس، ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي بعنوان "توثيق المخالفة التجارية باحترافية"، واستهدفت الورشة المراقبين الميدانيين.

وقدّم الورشة المدرب جبر العمران، وقد تفاعل الحضور مع ما قدمه المدرب من معلومات فوتوغرافية لأساسيات التصوير بالجوال.

وفي ختام ورشة العمل تسلم الجبران شهادة شكر من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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"تجارة حائل" تنظم ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي
سبق

نظم فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، اليوم الخميس، ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي بعنوان "توثيق المخالفة التجارية باحترافية"، واستهدفت الورشة المراقبين الميدانيين.

وقدّم الورشة المدرب جبر العمران، وقد تفاعل الحضور مع ما قدمه المدرب من معلومات فوتوغرافية لأساسيات التصوير بالجوال.

وفي ختام ورشة العمل تسلم الجبران شهادة شكر من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:05 PM

"تجارة حائل" تنظم ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي

استهدفت المراقبين الميدانيين

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منصور الشلاقي - الرياض
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نظم فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، اليوم الخميس، ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي بعنوان "توثيق المخالفة التجارية باحترافية"، واستهدفت الورشة المراقبين الميدانيين.

وقدّم الورشة المدرب جبر العمران، وقد تفاعل الحضور مع ما قدمه المدرب من معلومات فوتوغرافية لأساسيات التصوير بالجوال.

وفي ختام ورشة العمل تسلم الجبران شهادة شكر من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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