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اعتماد سعود العتيبي مدرباً دولياً محترفاً

يعد من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة

حصل مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف سعود بن عواض العتيبي على الاعتماد الدولي من جامعة نيويورك والمعهد الأمريكي للتنمية، وأكاديمية الشرق الأوسط للتدريب والتطوير كمدرب دولي محترف (خبير تدريب).

ويعد "العتيبي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.

من جانبه أعرب العتيبي عن بالغ شكره وتقديره لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وتتقدم صحيفة "سبق" بالتهنئة والتبريكات لـ"العتيبي" على الاعتماد كمدرب دولي محترف (خبير تدريب) والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.

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اعتماد سعود العتيبي مدرباً دولياً محترفاً
سبق

حصل مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف سعود بن عواض العتيبي على الاعتماد الدولي من جامعة نيويورك والمعهد الأمريكي للتنمية، وأكاديمية الشرق الأوسط للتدريب والتطوير كمدرب دولي محترف (خبير تدريب).

ويعد "العتيبي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.

من جانبه أعرب العتيبي عن بالغ شكره وتقديره لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وتتقدم صحيفة "سبق" بالتهنئة والتبريكات لـ"العتيبي" على الاعتماد كمدرب دولي محترف (خبير تدريب) والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
07:26 PM

اعتماد سعود العتيبي مدرباً دولياً محترفاً

يعد من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حصل مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف سعود بن عواض العتيبي على الاعتماد الدولي من جامعة نيويورك والمعهد الأمريكي للتنمية، وأكاديمية الشرق الأوسط للتدريب والتطوير كمدرب دولي محترف (خبير تدريب).

ويعد "العتيبي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.

من جانبه أعرب العتيبي عن بالغ شكره وتقديره لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيد من العطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وتتقدم صحيفة "سبق" بالتهنئة والتبريكات لـ"العتيبي" على الاعتماد كمدرب دولي محترف (خبير تدريب) والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,306
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,711
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,620

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