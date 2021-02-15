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مكة.. مستشفى النور التخصصي يجري 46 عملية سمنة خلال يناير

أجرى الكشف الطبي على 261 مراجعاً وحجز إلكتروني لإنهاء قوائم الانتظار

أجرى مركز البدانة بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة 46 عملية، وأجرى الكشف الطبي على 261 مراجعاً خلال شهر يناير لعام 2021م

وقال رئيس قسم الجراحة والسمنة واستشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى النور التخصّصي الدكتور عصام باتياه؛ بادر المركز بتطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع الفئات بالمجتمع لتقديم الخدمات الطبية والجراحية لمرضى السمنة.

وأضاف باتياه؛ تسهيلاً للوصول إلى المركز سيكون متوافر التسجيل عبر تطبيق موعد الخاص بوزارة الصحة ضمن خطة تقليص وقت انتظار المريض للحصول على استشارة من فريق متخصص.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتعزيز البرامج الصحية ودعمها لخدمة المرضى والمراجعين، مبيناً إلى أن المركز يقدم الخدمات العلاجية لمرضى أمراض السمنة في سبيل التخفيف من معاناة المرضى بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث وبكوادر طبية متخصصة.

يُشار إلى أنه تم تأسيس مركز البدانة في مستشفى النور التخصصي منذ أواخر 2016 ويعمل به حالياً استشاري جراحة السمنة وعدد من أخصائيين وأطباء مقيمين، إضافة إلى فريق متكامل من التخصصات المساندة والضرورية.

مستشفى النور التخصصي مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. مستشفى النور التخصصي يجري 46 عملية سمنة خلال يناير
سبق

أجرى مركز البدانة بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة 46 عملية، وأجرى الكشف الطبي على 261 مراجعاً خلال شهر يناير لعام 2021م

وقال رئيس قسم الجراحة والسمنة واستشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى النور التخصّصي الدكتور عصام باتياه؛ بادر المركز بتطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع الفئات بالمجتمع لتقديم الخدمات الطبية والجراحية لمرضى السمنة.

وأضاف باتياه؛ تسهيلاً للوصول إلى المركز سيكون متوافر التسجيل عبر تطبيق موعد الخاص بوزارة الصحة ضمن خطة تقليص وقت انتظار المريض للحصول على استشارة من فريق متخصص.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتعزيز البرامج الصحية ودعمها لخدمة المرضى والمراجعين، مبيناً إلى أن المركز يقدم الخدمات العلاجية لمرضى أمراض السمنة في سبيل التخفيف من معاناة المرضى بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث وبكوادر طبية متخصصة.

يُشار إلى أنه تم تأسيس مركز البدانة في مستشفى النور التخصصي منذ أواخر 2016 ويعمل به حالياً استشاري جراحة السمنة وعدد من أخصائيين وأطباء مقيمين، إضافة إلى فريق متكامل من التخصصات المساندة والضرورية.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:47 AM

مكة.. مستشفى النور التخصصي يجري 46 عملية سمنة خلال يناير

أجرى الكشف الطبي على 261 مراجعاً وحجز إلكتروني لإنهاء قوائم الانتظار

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أجرى مركز البدانة بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة 46 عملية، وأجرى الكشف الطبي على 261 مراجعاً خلال شهر يناير لعام 2021م

وقال رئيس قسم الجراحة والسمنة واستشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمستشفى النور التخصّصي الدكتور عصام باتياه؛ بادر المركز بتطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع الفئات بالمجتمع لتقديم الخدمات الطبية والجراحية لمرضى السمنة.

وأضاف باتياه؛ تسهيلاً للوصول إلى المركز سيكون متوافر التسجيل عبر تطبيق موعد الخاص بوزارة الصحة ضمن خطة تقليص وقت انتظار المريض للحصول على استشارة من فريق متخصص.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتعزيز البرامج الصحية ودعمها لخدمة المرضى والمراجعين، مبيناً إلى أن المركز يقدم الخدمات العلاجية لمرضى أمراض السمنة في سبيل التخفيف من معاناة المرضى بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث وبكوادر طبية متخصصة.

يُشار إلى أنه تم تأسيس مركز البدانة في مستشفى النور التخصصي منذ أواخر 2016 ويعمل به حالياً استشاري جراحة السمنة وعدد من أخصائيين وأطباء مقيمين، إضافة إلى فريق متكامل من التخصصات المساندة والضرورية.

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