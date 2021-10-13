وبيّن "الزارع" لـ"سبق" أنه قام بالمبادرة لإبراز معالم المنطقة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وآثارها، كقلعة مارد ومئذنة مسجد عمر بن الخطاب؛ بينما تم رسم عدد من المعالم بالمملكة وشعار اليوم الوطني ٩١، ولا يزال هناك العديد من المعالم يجري رسمها قريبًا.

بادر معلم التربية الفنية بثانوية الملك سعود بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع، بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة.

معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية‎‎ مهنا التميمي سبق 2021-10-13 بادر معلم التربية الفنية بثانوية الملك سعود بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع، بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة. وبيّن "الزارع" لـ"سبق" أنه قام بالمبادرة لإبراز معالم المنطقة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وآثارها، كقلعة مارد ومئذنة مسجد عمر بن الخطاب؛ بينما تم رسم عدد من المعالم بالمملكة وشعار اليوم الوطني ٩١، ولا يزال هناك العديد من المعالم يجري رسمها قريبًا.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 09:46 AM

معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية‎‎ شملت آثار المنطقة كقلعة مارد ومئذنة مسجد عمر بن الخطاب وشعار اليوم الوطني





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بادر معلم التربية الفنية بثانوية الملك سعود بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع، بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة.

وبيّن "الزارع" لـ"سبق" أنه قام بالمبادرة لإبراز معالم المنطقة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وآثارها، كقلعة مارد ومئذنة مسجد عمر بن الخطاب؛ بينما تم رسم عدد من المعالم بالمملكة وشعار اليوم الوطني ٩١، ولا يزال هناك العديد من المعالم يجري رسمها قريبًا.