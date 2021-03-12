رفع المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية". وأعرب المهندس القاسم عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.

"القاسم" يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-12 رفع المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية".



وأعرب المهندس القاسم عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 11:25 PM

"القاسم" يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية متمنيًا أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه





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رفع المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية".



وأعرب المهندس القاسم عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.