بالفيديو.. شاهد ما فعله سائق مصري وأبهر الأميركيين

روى ما حدث في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"

بطولة استثنائية قام بها سائق مصري يدعى أحمد شعبان يعمل في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث تمكن من مساعدة الشرطة في وضع نهاية لمطاردة مثيرة في شوارع لوس أنجلوس تضمنت حوالي 40 ضابط شرطة وهليكوبتر، حيث كان الهارب مطلوباً بتهمة القتل.

وتصدر ما فعله الشاب المصري عناوين وسائل الإعلام الأميركية في ولاية كاليفورنيا بعدما أبهر الجميع بشجاعته وبطولته الفائقة.

وأظهرت لقطات فيديو كيف تحول أحمد شعبان إلى بطل عندما استخدم شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة الهارب، وصدمها ليوقفها في الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع ليسد أي طريق يمكن أن يسلكه الهارب، حسب "سكاي نيوز عربية".

وحدثت الواقعة، الثلاثاء الماضي، ونالت إشادة الجميع، حيث لاحظ أحمد جهود الشرطة المستميتة في ملاحقة السيارة للقبض على السائق، الذي كان يقود بسرعة تزيد عن 90 ميلاً في الساعة، في مطاردة عبر مقاطعة ريفرسايد ثم إلى منطقة شرق سان غابرييل.

أحمد يروي الواقعة

وروى أحمد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية كيف رأى المطاردة أثناء قيادته الشاحنة، لكن الوضع تغير عندما وجد أن المطاردة أصبحت بالقرب منه، فاعترض طريق الهارب بشاحنته حتى أن أكياس الهواء في سيارته انطلقت بسبب قوة الاصطدام.

وشرح السائق المصري كيف أبطأ حركته قليلاً حتى يقابل سيارة الهارب عند التقاطع، وعندما حاول الأخير مرة أخرى المناورة للهروب من شاحنته العملاقة، ما كان منه إلا أن أوقف الشاحنة بعرض الطريق حتى يحبسه تماماً، بينه وبين الشرطة من الناحية الأخرى.