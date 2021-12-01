"الثقافة" تشارك في سباق "جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1"

"فنون الطهي" تقدّم تجارب حيّة بشكل يتناسب مع طبيعة الحدث

‬تشارك وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية بتقديم تجربة ثقافية متكاملة وثرية في سباق "جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1" المقرر إقامته في المدة من 3 إلى 5 ديسمبر بمدينة جدة، وذلك بالشراكة مع وزارة الرياضة في تجسيد للتعاون المستمر بين الوزارتين وذلك من خلال إشراك القطاعات الثقافية المختلفة في الأحداث الرياضية الكبيرة التي تستضيفها المملكة.

وتتضمن المشاركات الثقافية إمتاعاً كاملاً للحواسّ (بصرية وسمعية وحسيّة) بدءاً بإبراز الفنون البصرية من خلال تدشين مسابقة وطنية لتصاميم حلبة سباق الفورمولا بمشاركة هيئة الفنون البصرية، مروراً بتعزيز حضور الفنون الموسيقية من خلال مشاركة هيئة الموسيقى بالإشراف على الفرقة الوطنية للموسيقى التي ستقدم النشيد الوطني في يوم الافتتاح.

كما تشارك هيئة فنون الطهي بتقديم تجارب طهي حيّة بطابع يتناسب مع خصائص الفورمولا السريعة والمبهرة، إلى جانب تجربة تحضير القهوة السعودية بإضافات مبتكرة مستوحاة من المذاقات السعودية الأصيلة كالدبس وغيرها، وتتيح هيئة فنون الطهي للزوار فرصة لمس هذا الجانب الثقافي من خلال المشاركة في إعداد القهوة، بتجربة متكاملة تتضمن عرض قطعة فنية تتضمن أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها المملكة، وتوفير بعض "مأكولات الطاقة" المحلية ليتم توزيعها على الزوار.

وتختتم وزارة الثقافة بصمتها الثقافية البارزة بإقامة عــرض حيّ ثلاثي الأبعاد يحاكي منطقة "جدة التاريخية"، ومعرض "أسرع السيارات عبر الزمن" تنظمه هيئة المتاحف، ويروي تاريخ أسرع السيارات في العالم منذ بداية اختراع أول سيارة وحتى هذا اليوم، ويمتدّ حتى شهر من انتهاء سباق الفورمولا1، ليمنح الزوار فرصة عيش تجربة ثقافية فريدة من نوعها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون الثقافي، وتضافر الجهود بين القطاعات الحكومية لنشر الوعي الثقافي الذي تقوده وزارة الثقافة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف تعزيز الحضور الثقافي في الأحداث والمناسبات التي تستضيفها المملكة للتعريف بالتراث الوطني، وترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الإسهام السعودي في الثقافة والفنون.