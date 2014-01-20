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إنجاز أمني: "مرور الرياض" يطيح بـ"مجهول" تسبَّب في وفاة رجل أمن

في حادث مروري فرَّ المتسبب فيه دون أية معلومات متوافرة

أطاحت فِرق مرور منطقة الرياض اليوم السبت بسائق آسيوي؛ فرَّ من حادث مروري وقع الاثنين الماضي، وتسبب في وفاة رجل أمن يستقل سيارته الخاصة.

وكان الحادث المروري قد وقع فجر الاثنين الماضي على طريق "رشوش" في أطراف منطقة الثمامة بين شاحنة من نوع "قلاب" وسيارة صغيرة، تقلُّ عسكريًّا، يعمل في أحد القطاعات الأمنية. ونتج من الحادث وفاة رجل الأمن، ونجاة الطرف الآخر؛ وهو ما شجعه على الهروب.

وكثفت فِرق المرور بحثها على الرغم من عدم توافر أي معلومة سوى أن الهارب تقلُّه "شاحنة". وبتوفيق الله نجحت الجهود الأمنية في تحديد موقع "القلاب"، وجرى مراقبته من بعيد طوال الأيام الماضية حتى شوهد المقيم يتجه إلى مركبته، وتم القبض عليه، واعترف بما نُسب إليه من اتهام، وتم تسليمه للجهات المعنية في إنجاز أمني، يعزز الثقة بكفاءة رجال الأمن.

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إنجاز أمني: "مرور الرياض" يطيح بـ"مجهول" تسبَّب في وفاة رجل أمن
سبق

أطاحت فِرق مرور منطقة الرياض اليوم السبت بسائق آسيوي؛ فرَّ من حادث مروري وقع الاثنين الماضي، وتسبب في وفاة رجل أمن يستقل سيارته الخاصة.

وكان الحادث المروري قد وقع فجر الاثنين الماضي على طريق "رشوش" في أطراف منطقة الثمامة بين شاحنة من نوع "قلاب" وسيارة صغيرة، تقلُّ عسكريًّا، يعمل في أحد القطاعات الأمنية. ونتج من الحادث وفاة رجل الأمن، ونجاة الطرف الآخر؛ وهو ما شجعه على الهروب.

وكثفت فِرق المرور بحثها على الرغم من عدم توافر أي معلومة سوى أن الهارب تقلُّه "شاحنة". وبتوفيق الله نجحت الجهود الأمنية في تحديد موقع "القلاب"، وجرى مراقبته من بعيد طوال الأيام الماضية حتى شوهد المقيم يتجه إلى مركبته، وتم القبض عليه، واعترف بما نُسب إليه من اتهام، وتم تسليمه للجهات المعنية في إنجاز أمني، يعزز الثقة بكفاءة رجال الأمن.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
09:38 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:04 AM

إنجاز أمني: "مرور الرياض" يطيح بـ"مجهول" تسبَّب في وفاة رجل أمن

في حادث مروري فرَّ المتسبب فيه دون أية معلومات متوافرة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
8
13,833

أطاحت فِرق مرور منطقة الرياض اليوم السبت بسائق آسيوي؛ فرَّ من حادث مروري وقع الاثنين الماضي، وتسبب في وفاة رجل أمن يستقل سيارته الخاصة.

وكان الحادث المروري قد وقع فجر الاثنين الماضي على طريق "رشوش" في أطراف منطقة الثمامة بين شاحنة من نوع "قلاب" وسيارة صغيرة، تقلُّ عسكريًّا، يعمل في أحد القطاعات الأمنية. ونتج من الحادث وفاة رجل الأمن، ونجاة الطرف الآخر؛ وهو ما شجعه على الهروب.

وكثفت فِرق المرور بحثها على الرغم من عدم توافر أي معلومة سوى أن الهارب تقلُّه "شاحنة". وبتوفيق الله نجحت الجهود الأمنية في تحديد موقع "القلاب"، وجرى مراقبته من بعيد طوال الأيام الماضية حتى شوهد المقيم يتجه إلى مركبته، وتم القبض عليه، واعترف بما نُسب إليه من اتهام، وتم تسليمه للجهات المعنية في إنجاز أمني، يعزز الثقة بكفاءة رجال الأمن.

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