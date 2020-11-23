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أمانة "مجلس التعاون" تعقد اجتماعها الثالث لمراجعة بنود اتفاقية الحياة الفطرية

ناقش فريق القانونيين والفنيين تحديثها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد عن بُعد الاجتماع الثالث لفريق عمل القانونيين والفنيين لمراجعة بنود اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرار الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الأمراء والوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس بشأن تعديل الاتفاقية، وتحديث ملاحقها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية. كما ستُرفع الصيغة المعدلة للاتفاقية وتوصيات الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول المجلس.

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أمانة "مجلس التعاون" تعقد اجتماعها الثالث لمراجعة بنود اتفاقية الحياة الفطرية
سبق

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد عن بُعد الاجتماع الثالث لفريق عمل القانونيين والفنيين لمراجعة بنود اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرار الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الأمراء والوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس بشأن تعديل الاتفاقية، وتحديث ملاحقها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية. كما ستُرفع الصيغة المعدلة للاتفاقية وتوصيات الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول المجلس.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:58 AM

أمانة "مجلس التعاون" تعقد اجتماعها الثالث لمراجعة بنود اتفاقية الحياة الفطرية

ناقش فريق القانونيين والفنيين تحديثها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد عن بُعد الاجتماع الثالث لفريق عمل القانونيين والفنيين لمراجعة بنود اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرار الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الأمراء والوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس بشأن تعديل الاتفاقية، وتحديث ملاحقها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية. كما ستُرفع الصيغة المعدلة للاتفاقية وتوصيات الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول المجلس.

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