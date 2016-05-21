فريق طبي بـ"قوى الأمن" يُنقذ جنينًا يعاني تشوهًا خلقيًا بمجرى التنفس

في عملية نادرة وعالية الخطورة تُجرى لأول مرة بالمستشفى

نجح فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض الأسبوع الماضي في إنقاذ حياة جنين يعاني تشوهًا خلقيًا في المجرى التنفسي أدى إلى انسداد مجرى التنفس بشكل كامل، وذلك في عملية نادرة وعالية الخطورة تُجرى لأول مرة بالمستشفى.

وأكد رئيس قسم طب النساء والولادة، الدكتور هيثم بدر، أن الأم البالغة من العمر 19 عامًا كانت قد راجعت عيادات متابعة الحمل بالمستشفى وتبين أثناء الفحص الإشعاعي وجود تشوه خلقي في المجرى التنفسي للجنين.

وقال: "تم عرض الحالة على طاقم من الأطباء المختصين في عيادة الحمل عالي الخطورة بقيادة دكتور نوف العجاجي ودكتورة إلهام المرداوي استشاريات طب النساء والولادة؛ إذ تم وضع الخطة العلاجية الملائمة للأم والجنين وتحديد موعد الجراحة القيصرية بناءً على عمر الجنين، وذلك بالتعاون مع الدكتور د. محمد الحصيني استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال والدكتورة عبير مقداد استشارية العناية المركزة للأطفال، وعدد من المختصين".

وأضاف: "شعرت المريضة بآلام الولادة وحضرت لقسم الطوارئ منتصف الليل في حالة وضع مبكر قبل الموعد المقرر لها بأسبوعين، وتم على الفور استدعاء استشاري طب النساء والولادة المناوب د. عبدالله الشهري الذي أجرى بعض الفحوص السريرية والمخبرية والأشعات اللازمة، والتي تبين معها أن الأم في حالة وضع والرحم مفتوح بمقدار 4 سم، والجنين في حالة توجه مقعدي.

وفي ضوء ذلك، قام الدكتور بشكل عاجل باستدعاء الفريق الطبي والمكّون من 19 مختصًا وتوجيه الجنين قبل الجراحة وهو داخل الرحم للاتجاه الرأسي، لكي يتسنى المحافظة على حياته، ثم تم إجراء الجراحة القيصرية وإخراج الجنين بشكل غير كامل من الرحم مع إبقائه متصلاً بالمشيمة والدورة الدموية للأم، وتركيب أجهزة التنفس الصناعي للجنين وشق فتحة للتنفس في العنق في عملية سريعة أُجريت خلال فترة وجيزة لم تتعد الـ 20 دقيقة، ومن ثم إتمام العملية القيصرية للأم".

وأوضح دكتور هيثم أنه وبفضل من الله تعالى ثم بجهود الاستشاريين والطاقم الطبي السعودي بالكامل، تم إنقاذ حياة الجنين ونقله في حالة مستقرة للعناية المركزة، كما غادرت الأم المستشفى وهي في صحة جيدة.

من جانب آخر، كشف الدكتور محمد الحصيني استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال ورئيس القسم أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة عالميًا، إذ تبلغ نسبة الإصابة بها جنينًا واحدًا ما بين كل (50.000) جنين، مؤكدًا أنها تحتاج إلى فريق طبي متكامل يتمتع بكفاءة عالية وخبرة كبيرة حتى يستطيع المحافظة على حياة الجنين خلال وقت قصير جدًا من خلال فتح مجرى التنفس أو عمل فتحة تنفس في عنق المولود.

إلى ذلك، عبّر ذوو الطفلة عن شكرهم للمولى عز وجل على نجاح العملية وسلامة ابنتهم ووالدتها، ثم للمسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذين وفروا لهذا الصرح الطبي كل الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات طبية تضاهي ما يقدم في الدول المتقدمة.

كما عبّروا عن امتنانهم لإدارة المستشفى، ولجميع الطاقم الطبي لما بذلوه من جهد في سبيل الحفاظ على حياة ابنتهم.. وقال والد الطفلة: "نشعر بالفخر والاعتزاز لما يضمه هذا الصرح الطبي من كفاءات طبية كان لهم بعد الله الفضل في اكتشاف هذا التشوه الخلقي مبكرًا".