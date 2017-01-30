أمير الشرقية يوجِّه بتشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لمنع تفشي كورونا

باستخدام تطبيق "توكلنا" وارتداء الكمامة والتباعد في جميع المنشآت

وجَّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بالتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة الشرقية، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي، وحماية المجتمع.



وشمل التوجيه الكريم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها استخدام تطبيق (توكلنا)، ولبس الكمامة، والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية، مثل سكن العمالة وغيرها.. ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.



كما وجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في معاملاتها كافة مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة كافة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام.. وشدَّد على أهمية الوعي، وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة، تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.