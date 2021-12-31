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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 8024 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299285.
كما سجلت الوزارة 8024 إصابة جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و969686.

مصر
سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 384728 إصابة، وحالات الشفاء 320024 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 21727 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 8024 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299285.
كما سجلت الوزارة 8024 إصابة جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و969686.

مصر
سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 384728 إصابة، وحالات الشفاء 320024 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 21727 حالة وفاة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:04 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:11 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 8024 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299285.
كما سجلت الوزارة 8024 إصابة جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و969686.

مصر
سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 384728 إصابة، وحالات الشفاء 320024 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 21727 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

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