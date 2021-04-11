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إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم

تيسيراً لأدائها خلال شهر رمضان

‬‏أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.

وقالت: "حرصاً من ‎وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر ‎رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".

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إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم
سبق

‬‏أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.

وقالت: "حرصاً من ‎وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر ‎رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:32 PM

إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم

تيسيراً لأدائها خلال شهر رمضان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
174

‬‏أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.

وقالت: "حرصاً من ‎وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر ‎رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".

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