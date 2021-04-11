إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم
تيسيراً لأدائها خلال شهر رمضان
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.
وقالت: "حرصاً من وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".
إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-04-11
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.
وقالت: "حرصاً من وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:32 PM
إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم
تيسيراً لأدائها خلال شهر رمضان
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.
وقالت: "حرصاً من وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".