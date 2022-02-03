تمكنت 14 مواطنة من اجتياز الدورة التدريبية الأولى على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي وطرق اختبارات تحليل العسل، وذلك خلال الدورة التي نفذها المختبر من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية بعنوان "التدريب العملي والنظري على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي وطرق اختبارات تحليل العسل". وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة النحل الجوال المدير العام لمختبر مقاييس الجودة احمد القثامي -عقب رعايته حفل تخريج الطالبات وتسليمهن شهاداتهن- أن مختبر مقاييس الجودة بمكة المكرمة يعتبر من أحدث المختبرات المتخصصة في تحليل العسل والمواد الغذائية، وينفذ عدد من الدورات المتخصصة لطلاب وطالبات الكيمياء والأحياء، لتزويدهم بالمعارف والمهارات لتحليل العسل والمواد الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم وجود ملوثات كيميائية أو ميكروبيولوجية وفق آلية علمية حديثة. واعمد المختبر مؤخرًا شراكة مجتمعية مع قسم الكيمياء في الكلية الجامعية في الجموم لتدريب 30 طالبًا، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي أطلقها المختبر وعددها 5 دورات؛ ثلاث للبنين، واثنتان للبنات في مجال ضبط جودة المنتج وتحليل العسل والمواد الغذائية.

14 فتاة يجتزن الدورة الأولى في طرق اختبارات العسل بمكة المكرمة عبدالله الراجحي سبق 2022-02-03 تمكنت 14 مواطنة من اجتياز الدورة التدريبية الأولى على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي وطرق اختبارات تحليل العسل، وذلك خلال الدورة التي نفذها المختبر من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية بعنوان "التدريب العملي والنظري على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي وطرق اختبارات تحليل العسل".



وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة النحل الجوال المدير العام لمختبر مقاييس الجودة احمد القثامي -عقب رعايته حفل تخريج الطالبات وتسليمهن شهاداتهن- أن مختبر مقاييس الجودة بمكة المكرمة يعتبر من أحدث المختبرات المتخصصة في تحليل العسل والمواد الغذائية، وينفذ عدد من الدورات المتخصصة لطلاب وطالبات الكيمياء والأحياء، لتزويدهم بالمعارف والمهارات لتحليل العسل والمواد الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم وجود ملوثات كيميائية أو ميكروبيولوجية وفق آلية علمية حديثة.



واعمد المختبر مؤخرًا شراكة مجتمعية مع قسم الكيمياء في الكلية الجامعية في الجموم لتدريب 30 طالبًا، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي أطلقها المختبر وعددها 5 دورات؛ ثلاث للبنين، واثنتان للبنات في مجال ضبط جودة المنتج وتحليل العسل والمواد الغذائية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 09:58 PM

14 فتاة يجتزن الدورة الأولى في طرق اختبارات العسل بمكة المكرمة على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية





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تمكنت 14 مواطنة من اجتياز الدورة التدريبية الأولى على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي وطرق اختبارات تحليل العسل، وذلك خلال الدورة التي نفذها المختبر من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية بعنوان "التدريب العملي والنظري على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي وطرق اختبارات تحليل العسل".



وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة النحل الجوال المدير العام لمختبر مقاييس الجودة احمد القثامي -عقب رعايته حفل تخريج الطالبات وتسليمهن شهاداتهن- أن مختبر مقاييس الجودة بمكة المكرمة يعتبر من أحدث المختبرات المتخصصة في تحليل العسل والمواد الغذائية، وينفذ عدد من الدورات المتخصصة لطلاب وطالبات الكيمياء والأحياء، لتزويدهم بالمعارف والمهارات لتحليل العسل والمواد الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم وجود ملوثات كيميائية أو ميكروبيولوجية وفق آلية علمية حديثة.



واعمد المختبر مؤخرًا شراكة مجتمعية مع قسم الكيمياء في الكلية الجامعية في الجموم لتدريب 30 طالبًا، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي أطلقها المختبر وعددها 5 دورات؛ ثلاث للبنين، واثنتان للبنات في مجال ضبط جودة المنتج وتحليل العسل والمواد الغذائية.