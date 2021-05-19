وسط غياب الرباعي أمام الرائد .. أيمن يحيى يعود لتدريبات النصر

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أيمن يحيى تدريبات فريقه مساء أمس الثلاثاء ، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية التي أجراها في عضلات البطن ، شهر إبريل الماضي.

وقرر الجهاز الفني غياب أيمن يحيى عن المشاركة أمام الرائد، الخميس، في ختام مباريات الجولة الـ28، لعدم جاهزيته اللياقية.

وسيغيب عن مباراة الفريق أمام الرائد كلٌ من، "عبد الفتاح عسيري وعلي لاجامي والمغربي نور الدين أمرابط وعبد الرحمن الدوسري".