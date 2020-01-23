سقط العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة وطيران التحالف العربي في مختلف جبهات محافظة مأرب الجنوبية. وأوضح قائد اللواء 55 مشاة، العميد الركن علي الحميدي، أن جبهات جنوب مأرب شهدت معارك بطولية، كبَّد خلالها الجيش الوطني والمقاومة الميليشيا الحوثية العشرات من القتلى والجرحى، وتدمير آليات عسكرية مختلفة، وفقًا لـ"سبتمبر نت". وأضاف بأن الميليشيا الإيرانية تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصارًا تجاه مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة. وبيَّن "الحميدي" أن طيران التحالف نفَّذ غارات دقيقة، أسفرت عن تدمير آليات وأطقم، ومصرع مَن كانوا على متنها. وأفاد بأن الموازين على الأرض تغيَّرت بعد التقدُّم التي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، وأن ميليشيا إيران محاصرة، وجارٍ التعامل معها من قِبل الجيش الوطني. ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وألوية العمالقة من جهة أخرى ينكلون بالميليشيا.

"الشرعية" تنكل بالحوثيين في مأرب.. مقتل وإصابة عشرات المتمردين وتدمير آليات عسكرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 سقط العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة وطيران التحالف العربي في مختلف جبهات محافظة مأرب الجنوبية.



وأوضح قائد اللواء 55 مشاة، العميد الركن علي الحميدي، أن جبهات جنوب مأرب شهدت معارك بطولية، كبَّد خلالها الجيش الوطني والمقاومة الميليشيا الحوثية العشرات من القتلى والجرحى، وتدمير آليات عسكرية مختلفة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".



وأضاف بأن الميليشيا الإيرانية تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصارًا تجاه مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة.



وبيَّن "الحميدي" أن طيران التحالف نفَّذ غارات دقيقة، أسفرت عن تدمير آليات وأطقم، ومصرع مَن كانوا على متنها.



وأفاد بأن الموازين على الأرض تغيَّرت بعد التقدُّم التي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، وأن ميليشيا إيران محاصرة، وجارٍ التعامل معها من قِبل الجيش الوطني.



ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وألوية العمالقة من جهة أخرى ينكلون بالميليشيا.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 09:01 PM

"الشرعية" تنكل بالحوثيين في مأرب.. مقتل وإصابة عشرات المتمردين وتدمير آليات عسكرية طائرات التحالف نفَّذت غارات دقيقة ضد الميليشيا





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سقط العشرات من متمردي ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة وطيران التحالف العربي في مختلف جبهات محافظة مأرب الجنوبية.



وأوضح قائد اللواء 55 مشاة، العميد الركن علي الحميدي، أن جبهات جنوب مأرب شهدت معارك بطولية، كبَّد خلالها الجيش الوطني والمقاومة الميليشيا الحوثية العشرات من القتلى والجرحى، وتدمير آليات عسكرية مختلفة، وفقًا لـ"سبتمبر نت".



وأضاف بأن الميليشيا الإيرانية تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصارًا تجاه مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة.



وبيَّن "الحميدي" أن طيران التحالف نفَّذ غارات دقيقة، أسفرت عن تدمير آليات وأطقم، ومصرع مَن كانوا على متنها.



وأفاد بأن الموازين على الأرض تغيَّرت بعد التقدُّم التي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، وأن ميليشيا إيران محاصرة، وجارٍ التعامل معها من قِبل الجيش الوطني.



ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وألوية العمالقة من جهة أخرى ينكلون بالميليشيا.