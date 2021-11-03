"وائل" إلى المرتبة السابعة بمالية جازان

ترقى الموظف وائل بن محمد سالم إلى المرتبة السابعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
فيما يتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
ترقى الموظف وائل بن محمد سالم إلى المرتبة السابعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
فيما يتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
ترقى الموظف وائل بن محمد سالم إلى المرتبة السابعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
فيما يتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
ترقى الموظف وائل بن محمد سالم إلى المرتبة السابعة بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان.
فيما يتلقى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.