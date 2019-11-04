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اكتتاب أرامكو التاريخي.. مزايا غير مسبوقة وفرص هائلة

للمستثمرين المحليين والدوليين بأكبر شركة متكاملة في العالم

جاء إعلان هيئة السوق المالية عن الموافقة على طلب "أرامكو السعودية" بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام؛ ليكون إيذانًا ببدء الاكتتاب التاريخي الذي طال انتظاره.

ويمثل الطرح الأوليّ العامّ فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

‏وتمتلك الشركة حصة هائلة من الاحتياطيات التقليدية المؤكدة وإنتاج النفط الخام والمكثفات، وتتمتع بوفرة الاحتياطيات مع سجلٍّ حافلٍ من تعويضها بتكلفة منخفضة.

وتمتاز "أرامكو" بقدرتها على تحقيق القيمة من خلال الإدارة الفعالة لأكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم.

‏وتتوفر للشركة قدرةٌ تشغيلية فريدة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب.

‏وتمتلك الشركة احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة، والحق الحصري في توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.

هذه المعطيات تُمثل جزءًا من أهمية هذا الاكتتاب التاريخي، والذي ينتظره العالم على أحر من الجمر، والذي سيمنح المملكة فرصًا تاريخية لفتح مجالات استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة.

أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتتاب أرامكو التاريخي.. مزايا غير مسبوقة وفرص هائلة
سبق

جاء إعلان هيئة السوق المالية عن الموافقة على طلب "أرامكو السعودية" بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام؛ ليكون إيذانًا ببدء الاكتتاب التاريخي الذي طال انتظاره.

ويمثل الطرح الأوليّ العامّ فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

‏وتمتلك الشركة حصة هائلة من الاحتياطيات التقليدية المؤكدة وإنتاج النفط الخام والمكثفات، وتتمتع بوفرة الاحتياطيات مع سجلٍّ حافلٍ من تعويضها بتكلفة منخفضة.

وتمتاز "أرامكو" بقدرتها على تحقيق القيمة من خلال الإدارة الفعالة لأكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم.

‏وتتوفر للشركة قدرةٌ تشغيلية فريدة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب.

‏وتمتلك الشركة احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة، والحق الحصري في توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.

هذه المعطيات تُمثل جزءًا من أهمية هذا الاكتتاب التاريخي، والذي ينتظره العالم على أحر من الجمر، والذي سيمنح المملكة فرصًا تاريخية لفتح مجالات استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:42 AM

اكتتاب أرامكو التاريخي.. مزايا غير مسبوقة وفرص هائلة

للمستثمرين المحليين والدوليين بأكبر شركة متكاملة في العالم

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محمد حضاض - الرياض
0
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جاء إعلان هيئة السوق المالية عن الموافقة على طلب "أرامكو السعودية" بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام؛ ليكون إيذانًا ببدء الاكتتاب التاريخي الذي طال انتظاره.

ويمثل الطرح الأوليّ العامّ فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

‏وتمتلك الشركة حصة هائلة من الاحتياطيات التقليدية المؤكدة وإنتاج النفط الخام والمكثفات، وتتمتع بوفرة الاحتياطيات مع سجلٍّ حافلٍ من تعويضها بتكلفة منخفضة.

وتمتاز "أرامكو" بقدرتها على تحقيق القيمة من خلال الإدارة الفعالة لأكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم.

‏وتتوفر للشركة قدرةٌ تشغيلية فريدة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب.

‏وتمتلك الشركة احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة، والحق الحصري في توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.

هذه المعطيات تُمثل جزءًا من أهمية هذا الاكتتاب التاريخي، والذي ينتظره العالم على أحر من الجمر، والذي سيمنح المملكة فرصًا تاريخية لفتح مجالات استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة.

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