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القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية

لحماية أمن الملاحة في منطقة تضم مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم

تسلمت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة قوة الواجب المختلطة "150"، للمرة الثانية، من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية والتي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27/ 11/ 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة مجموعة من العمليات، أهمها القبض على 10500 كجم من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها "3.3" ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

جدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" قوات متعددة الجنسيات. وتشمل الدول المشارِكة: "أستراليا، وكندا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلاندا، وباكستان، وإسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية".

القوات البحرية الملكية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية
سبق

تسلمت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة قوة الواجب المختلطة "150"، للمرة الثانية، من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية والتي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27/ 11/ 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة مجموعة من العمليات، أهمها القبض على 10500 كجم من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها "3.3" ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

جدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" قوات متعددة الجنسيات. وتشمل الدول المشارِكة: "أستراليا، وكندا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلاندا، وباكستان، وإسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية".

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:05 PM

القوات البحرية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية

لحماية أمن الملاحة في منطقة تضم مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلمت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة قوة الواجب المختلطة "150"، للمرة الثانية، من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية والتي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27/ 11/ 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة مجموعة من العمليات، أهمها القبض على 10500 كجم من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها "3.3" ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

جدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" قوات متعددة الجنسيات. وتشمل الدول المشارِكة: "أستراليا، وكندا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلاندا، وباكستان، وإسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية".

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